Pasakė, kada paskutinį kartą reikia nupjauti žolę: kiti to nežino

Žolės augimas lėtėja su kiekvienu atvėstančiu rudens mėnesiu. Tačiau net jei žolė atrodo užaugusi, ją pjaunant žemoje temperatūroje galima pakenkti jos būklei, rašo express.co.uk.
Svarbu suprasti, kad drėgnu ir šaltu oru žolė tampa jautresnė pažeidimams, o dirvožemyje gali kauptis per daug drėgmės, dėl kurios susidaro idealios sąlygos kenkėjams ir ligoms vystytis.
Be to, vejapjovės peiliai tampa mažiau efektyvūs, todėl žolė gali būti nupjaunama netolygiai, o tai sukelia dar daugiau problemų.
Kada nustoti pjauti veją?
Lemiamas veiksnys, nustatant tinkamą laiką nustoti pjauti žolę, yra temperatūra. Sodininkai turėtų stebėti oro sąlygas savo vietovėje ir priimti sprendimą atsižvelgdami į vietos klimatą.
Geriausias laikas nustoti pjauti žolę paprastai yra rudens vidurys ar pabaiga, kai temperatūra svyruoja iki 10 laipsnių. Tokios sąlygos leidžia dirvožemiui tinkamai atsigauti, o žolei pasiruošti žiemos miegui.
Labai svarbu nupjauti žolę prieš prasidedant šalnoms. Jei po pjovimo per kelias dienas užklumpa šalnos, tai gali pakenkti vejos sveikatai.
Temperatūrai nukritus žemiau 10 laipsnių, žolės augimas sulėtėja tiek, kad jos pjauti nebėra būtina. Ekspertai pabrėžia, kad geriau yra per vėlai nustoti pjauti žolę, nei tai padaryti per anksti.
Paskutiniai rudens vejos priežiūros darbai
Nustojus pjauti veją, ruduo vis dar yra svarbus metas sodo priežiūrai. Būtina sugrėbti lapus, pušų spyglius ir kitas šiukšles, kurios gali kauptis ant vejos. Jei šie organiniai likučiai bus palikti, jie gali sukelti pelėsių ir kitų ligų atsiradimą.
Svarbu taip pat pašalinti piktžoles iš vejos, pašalinti samanas ir kitus nepageidaujamus augalus, o po to aeruoti dirvožemį, naudojant vejos aeratorių arba sodo šakes. Tai padės pagerinti drenažą ir sumažinti dirvožemio suspaudimą, kas paskatins žolės augimą pavasarį.
Vėsioje rudens temperatūroje geriausia naudoti vandenyje tirpias trąšas. Jos yra efektyvesnės šaltu oru nei įprastos trąšos, kurios gali neveikti tinkamai esant žemai temperatūrai.
Pjovimo aukščio nustatymas
Prieš žiemą daugeliu atvejų žolę rekomenduojama pjauti trumpiau. Tai padeda sumažinti vandens poreikį ir išsaugoti drėgmę dirvožemyje.
Tačiau jei jūsų sode žiemą būna daug šešėlio, verta nustatyti aukštesnį pjovimo aukštį, kad žolė geriau fotosintetintų saulės šviesoje.
Kada vėl pradėti pjauti veją?
Pavasarį, atšilus orams ir nebebūnant šalnų, laikas vėl pradėti pjauti veją. Sodininkai turėtų peilius nustatyti aukščiausiu režimu ir nepjauti, jei veja yra drėgna. Svarbiausia – neskubėti ir nepjauti žolės per anksti.
Tinkamai prižiūrint veją rudenį, galima užtikrinti, kad ji pavasarį atrodytų sveika ir vešli. Vejapjovę į garažą padėti geriausia tada, kai temperatūra stabiliai nukrenta žemiau 10 laipsnių ir žolės augimas natūraliai sulėtėja.
