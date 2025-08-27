Rožės žydės iki pat šalnų: štai ką reikia padaryti

Sodininkas pažymėjo, kad ilgai žydinčių rožių paslaptis yra teisingas genėjimas.
Kaip teisingai genėti rožes?
Jis patarė genėti rožes virš trilapio lapo. Dėl šio veiksmo sodininkas žada daug naujų pumpurų.
„Tarp lapo ir stiebo yra miegantis pumpuras, kuris po genėjimo būtinai pabus. Būtent po pjūvio pabunda du ar trys pumpurai“, – pasakoja sodininkas.
Taip pat pridūrė, kad labai svarbu iškart nupjauti nužydėjusius žiedus. Tokiu būdu rožės gali žydėti iki pat šalnų.
Šaltinis: gordonua.com
