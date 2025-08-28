Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Dirvinio asiūklio sode neliks nė kvapo: štai kas padės

2025-08-28 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-08-28 15:10

Dirvinį asiūklį galima vadinti amžinu kiekvieno daržininko priešu, nes šis augalas tiesiog per kelias dienas gali išaugti ir užimti visą sklypą. Todėl klausimas, kaip sunaikinti dirvinį asiūklį darželyje, yra labai aktualus.

Asiūklis (nuotr. facebook.com)

Ypač atsižvelgiant į tai, kad jo šakniastiebis gali įsiskverbti į dirvą iki 100 cm gylio, todėl jį labai sunku tiesiog išravėti. Tačiau vis dėlto yra veiksmingų būdų.

1

Ypač atsižvelgiant į tai, kad jo šakniastiebis gali įsiskverbti į dirvą iki 100 cm gylio, todėl jį labai sunku tiesiog išravėti. Tačiau vis dėlto yra veiksmingų būdų.

Kodėl dirvinis asiūklis yra pavojingas?

Asiūklis gali būti naudojamas liaudies medicinoje, tačiau sodininkams ir daržininkams jis yra tikra rykštė. Todėl vos tik pamatę jį sklype, turite nedelsdami imtis veiksmų. Augalas labai greitai auga, užimdamas vis daugiau teritorijų.

Piktžolė dauginasi sporas nešančiu spygliu, tačiau yra ir vegetatyvinis dauginimasis dėl ant šaknų susiformavusių gumbų. Asiūklis sugeria iš dirvožemio daug naudingų medžiagų, taip slopindamas visus kitus šalia augančius augalus.

Kaip naikinti asiūklį darželyje?

Pirmiausia reikia nurūgštinti dirvą. Ši piktžolė geriausiai jaučiasi rūgščiame dirvožemyje, nors kai kurios jos rūšys auga neutralioje dirvoje.

Kaip sužinoti, ar jūsų dirvožemis rūgštus? Tai rodo daugybė laukinių augalų, išskyrus asiūklį (samanos, šalpusniai, rūgštynės, dirvinės našlaitės, šliaužiantys vėdrinai ir kiti).

Kaip galite nurūgštinti dirvožemį? Tam į žemę įberkite medžio pelenų, galite pasėti avižų, facelijų, garstyčių ar rugių. Rudenį pabandykite dirvą pabarstyti kalkėmis, o tada iškaskite. Taip pat deoksidavimui tinka dolomito miltai.

Kai kuriuose augaluose asiūkliui bus sunku vystytis ir augti. Ypač jis nemėgsta rugių, žieminių rapsų, ridikėlių, ridikų ir rukolos.

Kovoje su šia piktžole jums gali padėti kiti būdai. Pavyzdžiui, kasdami, kultivuodami arba ariant.

Šaltinis: tsn.ua

