Stipriai šoko maisto produktų kainos: „Parduotuvėse gali gauti pigiau, o turguje brangesni“

Vienoje iš Šiaulių turgaviečių gėrybes pardavinėjantis Raimondas neslepia, kad šiemet derlius prastas. Visko mažai, o paklausa didelė, dėl to kainos gerokai didesnės nei prieš metus.
„Brangsta todėl, kad pavasaris šiemet baisus. Nušaldė, nudavė, kiek buvo įdėta darbo ir kas paliko, matot... Visas derlius per pusę. Aviečių dar nėra. <...> Brangsta degalai, ir trąšos, ir technika“, – kylančias kainas komentavo šiaulietis daržovių pardavėjas.
Pirkėjai vertina kokybę
Tiesa, dažnas vietos gyventojas aukštesnę kainą ignoruoja. Aiškina, kad turguje taupo mažiau, nes ieško geresnės kokybės.
„Daugiau ieškau kokybiško produkto, iš kaimo daugiau. Daugiausiai ieškau pas seneles. Duodu uždirbti. Pastebėjau, kad kitą kartą parduotuvėse gali gauti pigiau, o turguje brangesni“, – teigė TV3 Žinių kalbinta šiaulietė.
„Kokybė geresnė negu parduotuvėje. Kainos tai kandžiojasi visur. Parduotuvėje ir čia kandžiojasi“, – visur kylančias kainas teigė pastebinti kita šiaulietė.
Turgavietėse labiausiai pabrango daržovės. Pomidorai vidutiniškai 45 procentais brangesni nei prieš metus, kilogramo kaina padidėjo euru.
Turguje pomidorai brangesni nei prekybos centro parduotuvėje. Turgavietėje kilogramo kaina vidutiniškai didesnė 70 centų.
„Pomidorai dabar po tris. Jeigu prastos kokybės, po 2,5. Pernai buvo po pusantro ir po eurą. Kainos, jeigu galima sakyti, trečdaliu ar net ant pusės kai kurios brangesnės“, – pastebėjo Panevėžio rajono ūkininkė Regina Valiukienė.
Ne viskas turguje brangiau
Lietuviškų agurkų situacija panaši kaip pomidorų. Per metus turgavietėse kilogramas lietuviškų trumpavaisių agurkų vidutiniškai pabrango 37 procentais, iki dviejų su puse euro už kilogramą.
Tiesa, parduotuvėje rugpjūtį vidutinė trumpavaisių lietuviškų agurkų kaina dar didesnė, vidutiniškai siekia apie 3,60 euro.
„Labai seniai taip buvo, kad taip lauke arba prigertų, arba neaugtų. Nėra sąlygų užaugti, tikrai senai buvo. Tai lyja, tai saulė, o šiemet tai išvis. Norisi tą daržovę parduoti kažkiek brangiau, atsiimti tas sąnaudas. Sąnaudos vis tiek labai didelės: trąšos, žemė, priežiūra, pomidorus kol užaugini, šildyti reikia. Labai šaltas pavasaris, ilgai šildėm“, – teigė Panevėžio rajono ūkininkė.
Turgavietėse per metus smarkiai pabrango ir obuoliai. Kaina vidutiniškai padidėjo 80 procentų, iki beveik 2 eurų už kilogramą. Prieš metus kaina šiek tiek viršijo vieną eurą.
„Dėl orų, dėl liūčių, dėl šalnų obuolių Lietuvoje praktiškai nėra, 90 procentų nušalę yra, o daržai, jeigu tai būtų agurkai, pomidorai, labai šalta, mažai saulės. Jeigu tai yra lauko pomidorai, sąlygos yra labai prastos augti dėl liūčių“, – situaciją komentavo Daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andriejavas.
Daržovių augintojai priduria, kad gėrybių kainos šiemet dar gali mažėti, nes ne visi ūkininkai patyrė sunkumų. Situacija esą aiškesnė bus rudenį, kai bus nuimta daugiau derliaus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 Žinių reportažą.