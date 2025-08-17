Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kėdainių pašonėje – Saviečiuose – šeimos ūkį puoselėjantys ūkininkai Stašauskai 50 arų augina įvairiausius prieskoninius augalus, uogas ir daržoves, o tarp jų ir išskirtinių veislių agurkus.
„Šiltnamy šiemet auginam 30 skirtingų veislių agurkų. Darom eksperimentą, auginam nuo pačių mažiausių iki labai didelių, kurių ilgis siekia iki 50 centimetrų. <...> Agurkas XXL, kuris augina savo agurką, yra pasiekęs jau apie 40 centimetrų“, – sakė ūkininkė Eglė Valuckaitė-Stašauskienė.
Jį ilgiu vejasi ir japoniškasis agurkas. Šalia užmegzti ir visai miniatiūriniai. O švelniu pūkeliu pasidengę agurkai – patys mėgstamiausi vaikų. Ir dėl neįprastos išvaizdos, ir dėl skonio.
Ūkininkės dukra Miglė šiltnamyje sukasi tarsi tikra žinovė. Mažoji pagalbininkė žino, kurias daržoves jau laikas skinti, o kurioms dar reikia ūgtelėti.
„Padedu skinti agurkus, kai važiuojame, pavyzdžiui, į šventes, kai kažkam norim nuvežti“, – pasakojo Miglė.
Primena ir kiaušinius
Agurkai čia ne vien žali ir pailgi. Kai kurie primena citrinas, obuolius.
„Turim bulvinį agurką – pažiūrėkit, kokia spalva ir faktūra. <...> Agurkas „Drakono kiaušinis“ su amžiumi bala ir patampa visiškai baltas, dėl to ir kiaušinis“, – rodė ūkininkė.
Stašauskai agurkus ne tik šviežius patys valgo ar parduoda, bet ruošia atsargas ir žiemai. Savais eksperimentais net mitus paneigti bando.
„Prisiskaičiau visko, kad ir balti, ir geltoni agurkai netinka marinavimui, tai pasiimu visokių ir dedu. Kol kas stovi“, – sakė Eglė.
Tik ar spės visi agurkai derlių užauginti – nežinia. Dėl šiųmečių itin nepalankių orų juos, kaip ir kitas daržoves, labai puola ligos.
