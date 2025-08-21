Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pamatę, kokį pomidorą pavyko užauginti Renatai, žado netenka ne vienas: parodė visiems

2025-08-21 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Turbūt ne vienas sodininkas šiuo metu jau džiaugiasi ir skina savo užaugusį derlių. Viena iš jų – Ukmergės rajone, Šventupės kaime daržoves auginanti Renata. Moteriai pavyko užauginti įspūdingo dydžio pomidorą, o jį pasvėrus Renata nustebo – pomidoro svoris siekė net 1 kilogramą 258 gramus.

Sodininkė, pomidorai, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir Shutterstock.com)

0

Renata pasidalijo savo pomidoro nuotraukomis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pomidorą parodė visiems

Sodininkė pasakojo, kad šis pomidoras savo dydžiu nustebino ją pačią. Pasvėrus jį ant svarstyklių paaiškėjo, kad jis sveria daugiau nei kilogramą.

Pasak jos, visą šį laiką pomidoras augo šiltnamyje, jo veislė – Ispanskij Gigant. Vien veislės pavadinimas rodo, kad šie pomidorai išauga dideli.

„Mėgstu išbandyti, auginti įvairias veisles, o šią veislę pabandžiau šiemet“, – sakė ji.

Pasiteiravus, kaip sodininkė Renata augina savo pomidorus, kad jie išauga tokie dideli, ji pasidalijo keliomis savo gudrybėmis:

„Visi pomidorai auginami šiltnamyje. Pavasarį dezinfekuoju žemę ir šiltnamį, tręšiu natūraliomis trąšomis, dilgėlių ir kitų žolių raugu. Taip pat mano žemė atnaujinama kompostu, o rudenį ji perkasama, praturtinama reikalingomis medžiagomis. Beje, visus daigus auginu pati.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

