Pamatę, kokį pomidorą pavyko užauginti Renatai, žado netenka ne vienas: parodė visiems

Renata pasidalijo savo pomidoro nuotraukomis su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pomidorą parodė visiems
Sodininkė pasakojo, kad šis pomidoras savo dydžiu nustebino ją pačią. Pasvėrus jį ant svarstyklių paaiškėjo, kad jis sveria daugiau nei kilogramą.
Pasak jos, visą šį laiką pomidoras augo šiltnamyje, jo veislė – Ispanskij Gigant. Vien veislės pavadinimas rodo, kad šie pomidorai išauga dideli.
„Mėgstu išbandyti, auginti įvairias veisles, o šią veislę pabandžiau šiemet“, – sakė ji.
Pasiteiravus, kaip sodininkė Renata augina savo pomidorus, kad jie išauga tokie dideli, ji pasidalijo keliomis savo gudrybėmis:
„Visi pomidorai auginami šiltnamyje. Pavasarį dezinfekuoju žemę ir šiltnamį, tręšiu natūraliomis trąšomis, dilgėlių ir kitų žolių raugu. Taip pat mano žemė atnaujinama kompostu, o rudenį ji perkasama, praturtinama reikalingomis medžiagomis. Beje, visus daigus auginu pati.“
