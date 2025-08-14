Padarykite tai savo pomidorams: rezultatu negalėsite atsidžiaugti

Šios taisyklės padės surinkti ne tik gausų, bet ir skanų derlių.
Kaip užauginti sultingus pomidorus?
- Pomidorai mėgsta daug šviesos. Todėl sodinkite juos ten, kur jie gali gauti daugiau saulės šviesos, Pomidorai nemėgsta susispaudimo, todėl sodinkite juos atokiau.
- Pomidorai geriausiai auga pietiniuose šlaituose, apsaugotuose nuo šaltų vėjų.
- Pomidorus reikia tinkamai laistyti. Laistyti reikia ne dažnai, bet gausiai.
- Perlaistyti daržovę taip pat blogai, jei drėgmės bus per daug, pomidorai taps vandeningi ir ne tokie saldūs.
- Dirvos, kurioje auga pomidorai, drėgmė turėtų būti didelė – ne mažesnė kaip 85 %. Tačiau oro drėgmė turėtų išlikti apie 50-60 %.
Patyrę daržininkai pataria pomidorus laistyti tik nusistovėjusiu vandeniu, geriausia šiltu 23–24 laipsnių. Jie taip pat rekomenduoja į nusistovėjusį vandenį įmaišyti šiek tiek mėšlo, komposto arba žalios žolės masės, iš tikrųjų piktžolių.
Jei tokiu vandeniu laistysite kartą per savaitę, pomidorai bus didesni ir sunoks šiek tiek anksčiau.
Norintiems „cukringų“ pomidorų, rekomenduojama derėjimo laikotarpiu augalus maitinti pelenų tirpalu. Stiklinės pelenų reikia 10 litrų vandens. Kiekvieną krūmą pakanka palaistyti 0,5 litro tokio tirpalo.
Kad pomidorai nesirgtų auginant, patyrę daržininkai siūlo juos apipurkšti tokiu tirpalu.
Šiltame vandenyje ištirpinkite vieną valgomąjį šaukštą valgomosios sodos, vieną valgomąjį šaukštą augalinio aliejaus, arbatinį šaukštelį skysto muilo ir 3 tabletes malto aspirino.
Įpilkite 5 litrus vandens ir šiuo tirpalu pomidorus purkškite kartą per 3 savaites.
Šaltinis: tsn.ua
