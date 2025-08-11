Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Pasakė, kaip sunokinti žalius pomidorus: daug vargti nereikės

2025-08-11 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 13:50

Nors vasara artėja prie pabaigos, daugelio daržuose pomidorai vis dar žali ir nesunokę. Kodėl taip nutinka ir ką daryti, kad derlius greičiau sunoktų? Sodininkystės ekspertas dalijasi patarimais, kaip paspartinti pomidorų nokimą lauko sąlygomis ir paaiškina, kokios klaidos dažniausiai stabdo jų brendimą.

Žali pomidorai (nuotr. 123rf.com)

Nors vasara artėja prie pabaigos, daugelio daržuose pomidorai vis dar žali ir nesunokę. Kodėl taip nutinka ir ką daryti, kad derlius greičiau sunoktų? Sodininkystės ekspertas dalijasi patarimais, kaip paspartinti pomidorų nokimą lauko sąlygomis ir paaiškina, kokios klaidos dažniausiai stabdo jų brendimą.

Vėsesnis oras ir artėjantis šaltis gali sugadinti pomidorus, todėl geriausia jų derlių nuimti anksčiau, o ne vėliau. Jei jums liko daug žalių lauko pomidorų, gali kilti klausimas, kur šiais metais suklydote, rašo express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip sunokinti pomidorus?

Net labiausiai patyrę sodininkai gali atsidurti panašioje padėtyje. „Gardeners’s World“ atstovė Kate Bradbury vaizdo įraše paaiškino priežastis, kodėl lauko pomidorai kartais nesubręsta.  

Kate taip pat paaiškino, kokių veiksmų galite imtis, kad nokimą „paskubintumėte“.

Sodininkystės ekspertė sako: „Jei jūsų lauko pomidorai nenoksta, taip gali būti dėl žemos temperatūros ir saulės trūkumo.

Galite pašalinti dalį augalo lapų, kad vaisius pasiektų daugiau šviesos, arba galite nuskinti žalius vaisius ir sunokinti juos patalpose.

Vienas iš geriausių būdų tai padaryti – įdėti pomidorus į popierinį maišelį su prinokusiu bananu, kuris skleis etileno dujas pomidorams nokinti. Sekančiais metais apsvarstykite galimybę auginti smulkiavaisius pomidorus, kurie sunoks greičiau nei dideli pomidorai.“

Kad greičiau sunoktų pomidorai – rečiau laistykite

Kada jūsų pomidorai parausta, priklauso nuo veislės ir to, kur juos auginate. Tačiau paprastai pomidorai pradeda bręsti maždaug po šešių ar aštuonių savaičių po žiedų apdulkinimo.

Pomidorai lėčiau noksta, jei yra per karšta arba per šalta – ideali temperatūra nokimui yra 20-25 °C.

Jei temperatūra nukrenta iki maždaug 12 °C, tada pomidorai sunoks viena-dviem savaitėmis vėliau. Virš 30 °C taip pat vėlins nokimo procesą.

Be to, pomidorų augalai vasarą gali panaudoti didžiąją dalį savo energijos lapams ir žiedams, todėl jie gali peraugti. Genint ir šalinant lapus, augalas sutelks energiją į vaisius.

Būtinai nukirpkite naujai išleistus ūglius ir sukrautus žiedus, kurie nemezga vaisių.

Jei pastebite, kad ant augalo pomidorai maži ir jie vargu ar subręs, nuskinkite juos, kad augalas galėtų susikoncentruoti į didesnių vaisių nokinimą.

Kitas patarimas pomidorų nokinimui yra mažiau laistyti. Tai gali atrodyti prieštaringa, tačiau kai augalas gauna šiek tiek streso, jis gali pradėti greičiau nokinti vaisius, o tuo pačiu ir nustoti megzti naujus vaisius.

