Šliužų atsikratysite tik 1 veiksmingu būdu: ekspertė išdavė, koks jis

Naujienų portalui tv3.lt apie kenkėjų naikinimą sutiko papasakoti sodo prekių parduotuvės „Klėtelė“ konsultantė Dalia Mačiuitienė.
Ji pasidalijo pastebėjimais apie tai, kaip naikinti invazinius šliužus, kurklius, skruzdes bei amarus – pagrindinius į sodą užklystančius neprašytus „svečius“.
Invazinių šliužų naikinimas
Pirmiausia, D. Mačiuitienė aptarė invazinių šliužų pasirodymą. Ji pasakojo, kad jie – labai kenksmingi sodo augalams.
Pasak pašnekovės, šiuo metu daugybė sodininkų skundžiasi jų pasirodymu, o atsikratymas jais – nėra lengvas.
„Šliužai padaro daugiausiai žalos iš kenkėjų. Jie pakenkia mūsų daigams, visoms gėlėms ir ypatingai toms daržovėms, kurios yra plačiais lapais. Štai ir šiandien turėjau klientų, kuriems šliužai nugraužė ridikėlius, salotas, cukinijas.
Kadangi orai drėgni, jiems labai čia patinka, jie sparčiai dauginasi. Prie mūsų klimato jie jau prisitaikę“, – apie šliužus pasakojo konsultantė.
Pasiteiravus jos, kaip kovoti su šiais žalos derliui galinčiais padaryti kenkėjais, D. Mačiuitienė pasidalijo keliomis priemonėmis.
„Vienintelis ir labiausiai efektyvus būdas yra naudoti geležies fosfatą – tai žaliai melsvi grūdeliai. Po to, jeigu nėra kitų pasirinkimų, gali padėti medžio pelenai, kol yra sausi, abrazyvinės dalelės, kurios šiek tiek juos suraižo, kiaušinių lukštai, žvyras. Visgi atminkite, tai – tik laikinos priemonės.
Taip pat gali padėti viliojimo priemonės, padedančios juos surinkti. Veikia ir mechaninis šliužų rinkimas, bet tai reiktų daryti ryte, per pietus ir vakare. Žinoma, svarbu, kad ne vienas žmogus rinktų, o gatvėje visi, nes jei vienas rinksite, tai šitas darbas taps beprasmis. Reiktų tartis su kaimynais“, – paaiškino ji.
Kurklių naikinimas
Dar vieni kenkėjai, kuris gali ypatingai pakenkti visiems augalams, yra kurkliai. Tie sodininkai, kurie yra su jais susidūrę, žino, kaip sunku gali tapti jais atsikratyti.
D. Mačiuitienė pasakojo, kad šie kenkėjai graužia augalų šaknis, dėl to dėl jų pasirodymo galima sulaukti mažesnio derliaus arba nesulaukti jo visai.
„Kurkliai nugraužia mūsų augalų šaknis, o jeigu jau yra derlius – tada kenkia derliui. Jie graužia šaknis 15-20 cm gylyje, tai pakenkia mūsų vaisiaus kokybei, jis iš po nakties gali likti nudžiūvęs“, – pasakojo ji.
Vis tik ji turėjo patarimų sodininkams, kaip greičiau jais atsikratyti. D. Mačiuitienė pasidalijo veiksmingomis priemonėmis, kurios gali padėti.
„Juos dabar efektyviausiai naikina biologinės priemonės – nematodai. Sakykime, kad tai yra gerieji kenkėjai, kurie kovoja prieš bloguosius, nes palenda po kurklių danga ir juos suvalgo.
O dar padeda diatominė žemė su aštriomis dalelėmis. Efektyvu prieš sodinant augalus dėti jos į duobutes“, – pranešė ji.
Specialistė pridėjo, kad taip pat yra gausybė natūralių priemonių siekiantiems atsikratyti kurklių. Anot jos, svarbiausia tuomet – nebijoti šių kenkėjų.
„Dar vienas natūralus būdas – vandenį praskiesti su aliejumi ir pilti į kurklių urvą, o tuo pačiu būti pasiruošus mechaniškai juos pagauti. Čia panašu į šliužų rinkimą.
Tada juos pradeda dusinti, jie išlenda. Sodininkai daug jų prigaudo, tik tiek, kad tai daryti nėra labai malonu“, – aiškino konsultantė.
Amarų naikinimas
Taip pat tikras sodininkų priešas – amarai, kurie aplimpa augalą ir jį nualina, deformuoja bei sumažina derlių.
Panšekovė pasakojo, kad su šiais kenkėjais yra du būdai kovoti. Pirmasis – cheminis būdas, o antrasis – natūralus.
„Cheminiai yra naudojami insekticidai, kurie purškiami mėgėjų sodo. Tada reiktų du kartus nupurkšti – vieną kartą ir po to praėjus 7-10 dienų antrą kartą“, – aiškino ji.
O prabilus apie natūralų amarų naikinimo metodą, ji pasakojo, kad labai efektyviai veikia žaliasis sodo muilas.
„Šiuo metu jo yra ir su čili pipirais, kuris yra tinkamas tokiu atveju, jeigu sode yra daug amarų. Nupurškus jo veikimas panašus į cheminių priemonių.
Priemonė juos sulipina, tačiau jie ne taip greitai nukrenta. Kai kurie gali išsigąsti, nes kenkėjas dar kelias dienas lieka ant augalo, bet praėjus joms nukrenta, nebesimaitina tik nupurkštas ir lieka matomas tik vizualiai.
Po kelių dienų iš bado ima kristi nuo augalo arba juos nuplauna lietus. Tada augalas ir lapeliai atsigauna“, – pasakojo ji.
Skruzdžių naikinimas
Galiausiai, dar viena problema, su kuria šiuo metu labai dažnai susiduria sodininkai, yra skruzdės. Pasak D. Mačiuitienės, didžiausia jų blogybė – amarų pernešimas.
„Skruzdės yra daugiametė problema, bet svarbu ne tik su jomis, bet ir su amarais kovoti, jie vieni kitiems padeda. Amarų išmatos yra skruzdžių maistas ir skruzdės amarus išplatina.
Augalui jos nekenkia, nebent šaknų zonoje išdžiovina augalą. Labiausiai klientai nepatenkinti, kai prie trinkelių skruzdės išnešioja smėlį, bet didžiausia žala yra amarų platinimas“, – sakė ji.
Pasiteiravus, ką specialistė patartų sodininkams, siekiantiems atsikratyti skruzdžių savo sode, ji pasakojo, kad yra įvairių priemonių.
„Įprastai būna naudojami cheminiai preparatai arba būna naudojami ekologiški preparatai naikinimui. Taip pat žinau, kad naikina su cinamonu, soda, juodaisiais pipirais.
Žmonės taip pat klausia apie manų kruopas – jos turbūt kai privalgo, tai išbrinksta ir joms sukelia diskomfortą, nebegali taip greitai darbuotis, taip greitai neišnešioja amarų“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį ji.
