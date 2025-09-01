Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prie bibliotekos tokio vaizdo alytiškiai išvysti nesitikėjo: nustebino visus

2025-09-01 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 13:05

Tie, kurie atkeliaus į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką – nustebs, nes ten įsikūrė mobilus vežimėlis-šiltnamis. Jame galima aptikti šių metų gėrybių.

Nemokamos gėrybės prie bibliotekos (nuotr. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka / Facebook)

Tie, kurie atkeliaus į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką – nustebs, nes ten įsikūrė mobilus vežimėlis-šiltnamis. Jame galima aptikti šių metų gėrybių.

3

Gyventojai kviečiami nemokamai vaišintis gėrybėmis, o jei turi per daug savo užsiaugintų gėrybių – jomis dalintis su kitais.

Biblioteka kviečia gyventojus vaišintis

Socialiniame tinkle „Facebook“ Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka pasidalijo įrašu, kviečiančiu užsukti į biblioteką, o šalia jos pasivaišinti šių metų derliumi.

„RUDENS GĖRYBĖS: ATNEŠK – PASIIMK!

Prie Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos įėjimo (Seirijų g. 2) įsikūrė mobilus vežimėlis-šiltnamis su šviežiomis, šių metų derliaus gėrybėmis.

Bibliotekos darbo valandomis kviečiame ateiti ir nemokamai pasivaišinti viskuo, ką čia rasite: nuo prisirpusių pomidorų ir naminių vynuogių iki ryšulėliais surištų šparaginių pupelių. Tam, kad galėtumėte pasiimti, tikrai nėra būtina kažką atnešti.

Bet, jei kartais namuose gėrybių turite per daug ir norite jomis pasidalinti, taip pat kviečiame prisidėti prie šios iniciatyvos – tiks viskas, kas auga (ar jau užaugo) Jūsų sode ar darže.

Vaišinkimės, o kas galite ir dalinkimės!“ – buvo rašoma įraše.

