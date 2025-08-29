Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šioje vietoje žmonės graibstyte graibsto riešutus: „Labai skanūs, mėsingi, sultingi tokie“

2025-08-29 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 14:30

Riešutų augintojai jau skina pirmąjį derlių. Nors pavasarinės šalnos ir vėjai nuniokojo dalį vos užsimezgusių kekių, likusios užaugo didelės, o riešutų branduoliai sultingi. Tad išvydę šviežieną turguje, pirkėjai riešutus graibstyte graibsto. O štai į miškus rinkti riešutų jau beveik niekas neina. Tiesa, šiemet ten situacija prasta – lazdynai beveik tušti, riešutų užteks vos voverių atsargoms.

Riešutų augintojai jau skina pirmąjį derlių. Nors pavasarinės šalnos ir vėjai nuniokojo dalį vos užsimezgusių kekių, likusios užaugo didelės, o riešutų branduoliai sultingi. Tad išvydę šviežieną turguje, pirkėjai riešutus graibstyte graibsto. O štai į miškus rinkti riešutų jau beveik niekas neina. Tiesa, šiemet ten situacija prasta – lazdynai beveik tušti, riešutų užteks vos voverių atsargoms.

3

„Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 – nuskynei, pažiūrėk, sauja riešutų... Viršūnėse, aišku, išvis baltuoja vien kekės, daugiau šviesos, ventiliacijos – apsidulkina geriau – didesnės kekės ir panašiai“, – teigė riešutų augintojas Rimas Norus.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Vyro riešutų giraitėje, pakaunėje, prasideda derliaus skynimas. Kaip sako augintojas, riešutai noksta ne dienomis, o valandomis.

„Ir stambus riešutas, galima pažiūrėti kaip atrodo – va, pilnas, dar skilo, pilnutėlis, žiauriai geras ir sultingas – gyvenk ir žvenk“, – tikino R. Norus.

Vardijo prarastą per šalnas ir nuskintą riešutų kiekį

Skindamas kekes, ūkininkas dabar džiaugiasi, ir pamena, kad pavasarį buvo gerokai nusigandęs, kai riešutyną niokojo ir šalnos, ir vėtros.

„20 procentų tai tikrai pavasarį praradome. Buvo šalnos ilgai – naktį šalta, dieną šilta, tai šalnos, aišku, paveikė. Po to buvo audros, vėjai, kurios su derėjimo šakutėmis ir lapeliais, tai buvo kaip rudenį – galvojau, derliaus negausiu nė pusės“, – tikino riešutų augintojas.

Bet kas išliko, užaugo – gal kekėse riešutų ir mažiau, bet branduoliai dideli.

Tad riešutmedžių plantacijoje pluša ir jis pats, ir širdies draugė su sūnumi: 

„Daug nuskiname, per dieną galima 100 kg per daug nesidraskant, bet jei nori daugiau – gali ir 150 kg vienas žmogus. Apie 8 valandų reikia, kaip pilnos darbo dienos, kad tokį kiekį suskinti“, – komentavo R. Noraus širdies draugė Jurgita Liutkutė.

Tenka ir paukščius pavaikyti, kurie taip ir taikosi riešutais pasisotinti.

„Paukščiai labai nuėda mūsų derlių, tad yra patrankos, tai privažiuoju su keturračiu, iššaunu, paukščiai išsibaido – taip šiek tiek išsaugau derlių“, – pasakojo Jurgitos sūnus Rojus.

Pirmuosius riešutus tradiciškai skina ir parduoda su kekėmis, juos reikia valgyti šviežius – laikyti jie dar netinka.

„Dabar nėra visi 100 procentų sunokę, bet sultingi, skanūs, mišrainėmis, vitaminams – valgyti ir džiaugtis“, – teigė riešutų augintojas.

Ir riešutų kainos šiemet nekelia.

„Kad žandai neplyštų, tai nekelsime... Stengsimės palaikyti degimą“, – tikino R. Norus.

Į turgų pirmųjų riešutų atvežė apie 0,5 tonos.

„Kilogramo kaina 6, kas perka 5 kilogramus – tai po 5, kuo daugiau – tuo pigiau“, – vardijo ūkininkas.

Pirkėjų atsiliepimai apie riešutus

Nuolatiniai pirkėjai šviežienos pasiilgę, riešutų kekes graibstyte graibsto. Kiti nustemba – išvydę parduodamas nelukštentas riešutų kekes, o paragavę – susigundo.

„Toks trumpas laikotarpis jų tokio skonio – kiekvieną sezoną pamatome ir atbėgame paragauti.“

„Kai surandu, pamatau – tiesiog susigundau.“

„Kad labai skanūs, mėsingi, sultingi tokie.“

„Pirmą kartą net nebūčiau sustojus, bet kadangi vyras mėgsta, tai tenka pirkti, bet pabandėme – tikrai geras.“

„Vaikystėje tai pastoviai pas močiutę valgydavau. Pirmą kartą čia, tai todėl sakau stojame ir perkame.“

Lietuvoje nebeliko riešutautojų

O štai miškuose tikrų riešutautojų neliko.

„Išlepino jau žmones prekybos centrai, išlukštenti riešutai, tačiau grybaudami vieną kitą riešutą nusiskina“, – pasakojo Padauguvos girininkas Kęstutis Markevičius.

Tad miško riešutai – tik pūstauodegių žiemos atsargoms.

„Viena kita voverė turės ką veikti, bet ne per daugiausia“, – šmaikštavo K. Markevičius.

Tiesa, šiemet ir joms rinkti nelabai yra ką. Ant lazdynų vos viena kita riešutų kekė – tai šalnų pasekmė.

„Didžiausia problema, kai nušąla žydėdami, žirginėliai nušąla, ypač pavasarį, tada derlius ir sumažėja“, – atviravo girininkas.

Lietuvoje populiarėja ir graikinių riešutmedžių plantacijos, tik šiemet ir jų dalį nušaldė pavasarinės šalnos.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

