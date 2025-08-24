Įvertino Skvernelio partijos skrydį į opoziciją: „Liks šluba antimi ilgai“

Vis tik pats S. Skvernelis atkerta, kad problemų koalicijoje tik padaugėjo, todėl dirbti toliau drauge su Remigijumi Žemaitaičiu jis nebenorėjo. Bet faktas vienas – S. Skvernelio nuo pat pradžių nenorėti „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ valdžioje bus, o pačių demokratų nebe.
Pernai lapkritį dedant parašus po koalicijos sutartimi, partijų lyderiai dideliu džiaugsmu netryško, bet vis tik sutarė dirbti kartu. Vėliau sekė bendras darbas, kuriame Sauliaus Skvernelio demokratai užėmė savotišką opozicijos vietą pozicijoje.
Ir nors kalbų bei nesutarimų buvo ne vienas, bet tik dabar, kai pajuto, kad bus pašalinti iš daugumos, demokratai dar trečiadienį pareiškė, kad nemato galimybių dirbti su Remigijaus Žemaitaičio „aušriečiais“.
Socialdemokratams teko rinktis – S. Skvernelis ar R. Žemaitaitis. Pasirinko daugiau balsų Seime turintį R. Žemaitaitis.
„Na, koalicija aiškiai pasirinko savo poziciją turėti ne kokybę, bet kiekybę, tai tą kiekybę tikrai, matosi, turės“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
S. Skvernelis „Nemuno aušrą“ net pavadino antivalstybininkais.
„Nors kažkas bando pasakyti, kad rizikos sumažėjo, tai per tuos 8 mėnesius jų daugiau atsirado – ir tyrimų, ir teisinių, ir balsavimų, ir leidimų negavimo su slapta informacija, daugybė dalykų. Tai rizikos tikrai didėja ir matėme kokios pozicijos buvo gynybos klausimais, finansavimo procentas, kokios reakcijos buvo“, – kalbėjo politikas.
„Partija galvoja, kaip padaryti Lietuvai, kad būtų geriau, kad nebūtų valdžioje „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“, o padaro blogiau – jų pačių nelieka, o „valstiečiai“ ir „Nemuno aušra“ lieka“, – situaciją komentavo apžvalgininkas Vladimiras Laučius.
Atrodė kaip opozicija pozicijoje
S. Skvernelis su demokratais apskritai kartais atrodė kaip opozicija pozicijoje. Dar rudenį demokratai, kaip mažiausi partneriai, socdemus šokdino labiausiai – reikalavo, kad nebūtų į koaliciją paimti tuomet dar Ramūno Karbauskio vadovaujami „valstiečiai“, išsikovojo jiems nepriklausantį Seimo pirmininko postą. Kritika liejosi Žemaitaičiui, vėliau ir Gintautui Paluckui.
Kai tokią pačią ultimatumų strategiją pradėjo taikyti dabar, reikalaudami pašalinti R. Žemaitaitį, socdemams trūko kantrybė.
„Ta retorika ir nenuoseklumas, matyt, kad padiktavo tam tikrą emocinį foną, kuris lėmė tą sprendimą“, – sakė laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Buvęs premjeras Andrius Kubilius kažkada, kai aš tapau premjeru, pasakė tokią frazę, patarimą: jeigu tavo politiniai oponentai sureikšmina tavo galias, tai būtų kvaila jas neigti. Tai mano toks atsakymas ir būtų“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Mano, kad kituose rinkimuose nebesiseks
Vis tik politikas sako, kad nieko nestrategavo.
„Galbūt kiti galvoja, kad politika yra žaidimas. Šiuo atveju tikrai jokio žaidimo nėra, mes kalbame apie valstybės ateitį“, – sakė demokratų lyderis.
„Skvernelis buvo pasirinkęs tokią įdomią strategiją, pasėdėjimo ant dviejų kėdžių strategiją. Esi koalicijoje, esi Seimo pirmininkas, turi ministerijas, bet kartu ir atsitrauki nuo to chaoso, kuris vyksta koalicijoje. Tas jam sekėsi ir, matyt, socialdemokratams tas tiesiog įgriso ir jie nutarė pašalinti demokratų partiją iš koalicijos“, – svarstė konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas.
Jeigu pernai rudenį demokratų strategija diktuoti savo sąlygas suveikė, istorija nepasikartojo. Tai reiškia, kad į opoziciją demokratai išeina likus dar trejiems metams iki rinkimų, neteks turėtų savų postų, o tuo pačiu ir visuomenės dėmesio.
„Jie pasiekė tikrai gerą rezultatą Seimo rinkimuose, tiesiog reikėjo tuo rezultatu pasinaudoti, nesugadinti to, kas buvo pasiekta pernai. Jie sugebėjo patys sau pakenkti, patys šauti sau į koją. Ko gero, po šito šūvio šita partija liks šluba antimi ilgai ir aš labai smarkiai abejoju, kad per kitus Seimo rinkimus, demokratams būnant dabar opozicijoje, pavyks pasiekti geresnio rezultato, negu jie pasiekė pernai“, – kalbėjo V. Laučius.
TV3 žiniomis, dalis demokratų nepritarė tokiai kritikos strategijai ir nerimavo, kad gali prarasti jau turimus postus. Bet būtent taip dabar ir nutiks.
