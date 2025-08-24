TV3 Žinios. Vilniuje degęs vilkikas su pavojingu kroviniu; Karas Ukrainoje ir Nepriklausomybės diena

Gaisras užfiksuotas 6.30 val., atvykus gaisrininkams, jis lokalizuotas apie 8.07 val., ugnis neišplito. Įvykio vietoje dirbo daugiau nei 20 ugniagesių su keturiomis autocisternomis, autokopėčiomis, cheminiu gelbėjimo automobiliu, štabo automobiliu.
Įmonės „Toksika“ atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu(17 nuotr.)
Įmonės „Toksika“ atliekų aikštelėje Vilniuje užsidegė vilkikas su ličio baterijų kroviniu (nuotr. Broniaus Jablonsko)
