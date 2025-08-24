Klaipėda duos atkirtį Rusijos GPS trikdžiams: kantrybė trūko, kai į uostą neįplaukė kruizas

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pastaruoju metu žvejams Kuršių mariose reikia galvoti ne tik apie tai, kaip sugauti laimikį ir jį paleisti, o ir kaip saugiai mariose naviguoti. Iš Karaliaučiaus srities rusų siunčiami GPS signalo trukdžiai trukdo net ramiai pameškerioti.
„Ieškai žuvies ir pakeli akis, pasižiūri į kitą ekrano pusę, žiūri, kad ne Lietuvos teritorijoje žuvies jau ieškai“, – pasakojo žvejybos konsultantas Julius Rūkas.
TV3 žinios jau pasakojo, kad artėjant rusų ir baltarusių karinėms pratyboms prie Lietuvos sienos „Zapad“, ar kaip patys sako, savisaugos tikslų vedini, rusai trikdo GPS signalus ir iškraipo jų duomenis. Aparatai, rodantys buvimo vietą, gali vaizduoti ją net už šimtų kilometrų.
„Jei ten nuo Juodkrantės iki Preilos tam atstume, tai jei nesilaikysi navigacinių kelių, su didesniu laivu gali atsidurti seklumoj“, – teigė J. Rūkas.
Dėl rusų veiklos neatplaukė kruizas
Tokie rusų siunčiami trukdžiai įtaką daro dronams, lėktuvams, ornitologų stebimiems siųstuvus turintiems paukščiams ir net į uostą įplaukiantiems laivams.
„Didžiąją dalį informacijos atnešė locmanai, kurie pasitinka laivus ir kurie vesdami laivus į uostą, matydavo, kad prietaisai nerodo laivo tikros pozicijos. Laivas kartais atsiranda miesto centre, kartais atsiranda visiškai kitoje valstybėje“, – tikino Klaipėdos uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Dėl tokios rusų veiklos šiemet priplaukęs Klaipėdos uostą apsisuko ir uostamiesčio neaplankė vienas kruizinis laivas. Jo kapitonas pareiškė, kad tūkstančių keleivių saugumu nerizikuos. Klaipėda prarado daugybę turistų pinigų.
„Jis tiesiog pasuko į šiaurę, pasiimdamas kitą kursą, todėl, kad jis save matė jūriniuose žemėlapiuose elektroniniuose Kaliningrado srityje. Ir kapitonas primėme tokį sprendimą, laive apie 200 žmonių“, – tikino A. Latakas.
O ir šiaip, kaip pasakoja turizmo specialistai, užsieniečiai žinodami, kad Lietuva susiduria su tokiais rusų išpuoliais, kelionių į mūsų šalį pradeda vengti.
„Bet kokie trikdžiai, ar tai būtų GPS signalai, ar tai būtų povandeninis laivas sutiktas Baltijos jūroje ir panašiai, sukelia tam tikrą paniką ir tuomet žmonės intensyviau domisi, ar šalyje yra saugu planuodami savo keliones į Lietuvą“, – teigė Klaipėdos turizmo ir informacijos centro vedėja Romena Savickienė.
Į Klaipėdos uostą įplaukti nuo šiol saugu
Tad uosto direkcija ant savo pastato stogo pastatė anteną, kuri realiu laiku fiksuoja, kaip GPS yra trikdomas. Surinkę duomenis pastebėjo, kad labiausiai paveikiami dideli laivai, nustatė ir kokios bangos trukdžius sukelia bei kaip jie sklinda. Ir rado sprendimo būdą.
„Buvo prie tam tikro locmanų naudojamo prietaiso prisukta tam tikra antena, kuri žymiai paprasčiau gaudo ryšį iš palydovų esančių kosmose. Prietaisas, kurį locmanas turi nusinešti į laivą, kuris įplaukia į uostą ir tada jo koordinatės tikrai yra tikslios. Atjungus vienos navigacinės sistemos veikimą, galima tikrai tų problemų išvengti ir tada koordinatės yra visiškai tikslios“, – pasakojo Klaipėdos uosto direkcijos generalinis direktorius.
Nors pačio prietaiso, slaptumo sumetimais, uostininkai nerodo, sako, kad sistemą tobulina dar labiau.
„Dabar pas mus vyksta bandymai dar kitos antenos, kuri galėtų būti užsukta stacionariai, uždėta ant laivo ir galėtų ta problema būti sprendžiama“, – teigė Klaipėdos uosto direkcijos generalinis direktorius A. Latakas.
Ištobulinę rusų skleidžiamus GPS trikdžius blokuojančią sistemą uostininkai žada ja pasidalinti ir su kitais nuo tokios pat problemos kenčiančiais sektoriais. Bei skelbia, kad į Klaipėdos uostą įplaukti nuo šiol saugu.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.