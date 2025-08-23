TV3 Žinios. Kratos ir sulaikymai Kauno įmonėje; Karas Ukrainoje ir Zelenskio pažadas

Įmonėje atliktos kratos, sulaikyta 11 asmenų ir keliolika tonų įvairios technikos, kurios vertė apie 2 milijonai eurų.
Taip pat TV3 Žiniose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino tautiečius su Nacionalinės vėliavos diena ir akcentavo, kad Ukraina neatiduos savo žemių okupantams. Valstybės vadovas apie tai kalbėjo oficialiuose Nacionalinės vėliavos dienos renginiuose, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Ši vėliava yra daugybės mūsų žmonių laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose tikslas ir svajonė. Jie saugo šią vėliavą, nes jie žino: mes neatiduosime savo žemių okupantui“, – tvirtino V. Zelenskis. Jis pažymėjo, kad šiandien Ukrainos vėliava simbolizuoja tai, kas yra brangiausia šimtams tūkstančių karių, vyrų ir moterų, kurie gina šalį ir, rizikuodami savo pačių gyvybėmis, kovoja už visos šalies teisę į gyvybę.
„Pasaulyje nėra jokios sostinės, kurioje būtų gerbiama gyvybė, o Ukrainos vėliava – ne; kur iš tikrųjų vertinama gyvybė, vertinama ir partnerystė su Ukraina. Ukraina suburia geriausius. Ji jau įtvirtino plačiai paplitusį įsitikinimą, kad tik kartu su Ukraina galima pasiekti užtikrintą demokratinių valstybių saugumą“, – dėstė prezidentas.
