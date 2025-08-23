Gaisrai reikalauja vis daugiau aukų: „Visas gyvenimas buvo ir kurių jau nebėra – tai sunkiausia“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Dieną ir naktį ispanų ugniagesiai mėgina pažaboti ugnies stichiją. Liepsnos tiesiogine prasme iki pelenų sudegina mišką, palikdamos po savęs tokią ryškiai raudoną, liepsnojančią žemę.
Tačiau mirtina ugnis apima ne tik krūmus ir medžius, bet ir pavojingai artėja prie vietos gyventojų namų.
Gretimuose kaimuose, priartėjusiuose prie gaisrų epicentro, girdisi verkimas ir neviltis. Bandydami išgelbėti savo ir kaimynų namus, ispanai griebiasi kibirų ir kastuvų ir padeda tarnyboms malšinti liepsnas.
„Mes čia su kibirais, nes dingo elektra ir negalime naudotis nei žarnomis, nei vandens siurbliais“, – aiškino vietos gyventojas Basilio Rodriguezas.
„Tai neįveikiama, blogiau būti negali. Tai niokojantis dalykas, kuris tave pranoksta, nušluoja. Tu negali su tuo susidoroti, miestelio žmonės taip pat“, – sakė vietos gyventoja Lorea Pascual.
Viename iš pietinių kaimų, kuriame liepsnos jau užgesintos, namai atrodo tarsi po raketų atakos – be stogų, sugriautomis sienomis, o daiktai, kaupti daugelį metų, pavirto pelenais.
Stichija atėmė ne tik pastogę – Ispanijoje dėl gaisrų jau žuvo 7 žmonės.
„Tokie jauni žmonės, prieš kuriuos visas gyvenimas buvo ir kurių jau nebėra – tai sunkiausia“, – skausmo neslėpė vietos gyventoja Delia Lobato.
Liepsnas malšina patys
Neviltis ir sielvartas tvyro ir kaimyninėje Portugalijoje. Čia liepsnos taip pat pavojingai artėja prie vietos gyventojų namų, iki pelenų sudegindamos automobilius ir namus. Nors valdžia kovai su ugnimi pasiuntė 4 tūkstančius ugniagesių, būtent šiame kaimelyje žmonės liepsnas malšina patys.
„Esu labai, labai liūdnas, nes čia nėra nė vieno ugniagesio. Nė vieno. Vakar buvo gaisras Meda Grandeje – jie turėjo visų rūšių resursų. Šiandien neatvyko nė vienas ugniagesys, o jie galėjo pakeisti padėtį“, – piktinosi Sepateiros gyventojas Alexanderino Fernandesas.
Ir Portugalijoje neapsieita be aukų – tarnybos aptiko apanglėjusį vyro kūną. Meteorologų prognozės kol kas nedžiugina. Artimiausiomis dienomis tęsis 40 laipsnių karštis, o kartu su juo ir pražūtinga gaisrų virtinė.
Ispanijoje išdegusios žemės plotas jau viršija Londono dydį. Abi šalys jau kreipėsi į Europos Sąjungą dėl pagalbos gesinant gaisrus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
