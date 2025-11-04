 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Per sieną su Baltarusija – rekordinis srautas: autobusais keliavo beveik milijonas žmonių

2025-11-04 10:59
2025-11-04 10:59

Lietuvos ir Baltarusijos sieną autobusais kertančių žmonių skaičius išaugo nuo 0,65 mln. 2023 metais iki 0,88 mln. per dešimt šių metų mėnesių, rodo portalui vz.lt pateikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys.

Autobusai į Baltarusiją. BNS Foto

Lietuvos ir Baltarusijos sieną autobusais kertančių žmonių skaičius išaugo nuo 0,65 mln. 2023 metais iki 0,88 mln. per dešimt šių metų mėnesių, rodo portalui vz.lt pateikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys.

1

Pasak portalo, Lietuvai praėjusią savaitę uždarius sieną autobusų judėjimas buvo sustabdytas. VSAT atstovas Giedrius Mišutis vz.lt teigė, kad reisinių autobusų judėjimas nebeįmanomas, nes leidimą gyventi Lietuvoje turintys Baltarusijos piliečiai gali atvažiuoti į Lietuvą, bet grįžti atgal – ne.

Pasak vz.lt, 53 proc. keliautojų autobusais sudarė Lietuvoje leidimą dirbti turintys Baltarusijos piliečiai, o 5,7 proc. – Lietuvos piliečiai. Be to, atvykstančiųjų skaičius buvo keliais procentais didesnis nei išvykstančiųjų. 

Portalo teigimu, dažnesnį keliavimą autobusais galėjo paskatinti 2024 metų vasarą įsigaliojęs draudimas Lietuvoje važinėti Baltarusijoje registruotais lengvaisiais automobiliais. 

Kaip skelbė BNS, Vyriausybė spalio 29 dieną mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, palikdama išimtis daliai keliaujančiųjų. Taip Lietuva sureagavo į grėsmę civilinei aviacijai keliamus kontrabandinius oro balionus, leidžiamus iš Baltarusijos. 

