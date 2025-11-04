„Vilnius!“ – šaukė šimtai lietuvių, įstrigusių Turkijos oro uoste: štai kaip maištas padėjo grįžti

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Turkijoje, Antalijos oro uoste praeitą savaitę įstrigo keli šimtai keleivių, kurie jau daugiau nei 15 valandų laukė skrydžio į Vilnių. Jie buvo palikti be aiškios informacijos, nakvynės ir tinkamo maitinimo.
Keleiviai įstrigo Turkijos oro uoste po to, kai ketvirtadienio vakarą, 20:10 val., laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste dėl pasirodžiusių meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis.
Žmonės nebežinojo, ką daryti, ir jautėsi palikti likimo valiai.
Keleivė Jolanta: mūsų garsumas privertė į mus atkreipti dėmesį
Keleivė Jolanta [red. tikrasis vardas žinomas], praeitą savaitę, ketvirtadienį, turėjo skristi iš Turkijos atgal į Vilniaus oro uostą, bet taip ir negrįžo namo, nes skrydis neįvyko. Jai, kaip ir daugeliui kitų žmonių, kartu su mažamečiais vaikais, teko tą naktį ir beveik parą laiko praleisti ir miegoti ant oro uosto grindų.
Dar penktadienio dieną, Jolanta teigė, jog žmonių susitelkimas ir jų triukšmingas elgesys ar išsiskyrimas aplinkoje padėjo jiems sulaukti dėmesio iš Antalijos oro uosto darbuotojų.
„Susivienijimas ir garsumas šiek tiek privertė atkreipti į mus dėmesį“, – tarė ji.
Nors skrydis iš pradžių buvo numatytas 2:30, galiausiai keleiviai buvo pakviesti anksčiau, suskirstyti į du lėktuvus, visi sutilpo, ir abu lėktuvai kartu pakilo namo po ilgo, maždaug 17 valandų laukimo.
„Informacinėje lentoje buvo skrydis numatytas 2:30. Tiesiog toliau <…> jų delegacija ir pradėjo kviesti visus į lėktuvą. Nusprendė, kad pirmieji asmenys bus laipinami su vaikais.
Tai buvo kažkur apie pusę 12-os. Tai iš viso paskyrė mums du lėktuvus, visus sulaipino, visiems vietos užteko, ir apie pusę 2-ų pakilome namo. Abu lėktuvai kartu [buvo atsiųsti]. Vietoj vieno didelio, kurio, kaip suprantu, ir laukėme tas 17-a valandų“, – teigė ji.
Keleiviai buvo įstrigę daugiau nei 15 valandų
Praėjusią savaitę ketvirtadienio vakarą Susisiekimo ministerija pranešė, kad ir vėl sutriko Vilniaus oro uosto darbas. Po trijų valandų pranešta, kad Vilniaus oro uoste orlaivių eismas atnaujintas.
Naujienų portalui tv3.lt pašnekovė tuo metu teigė kad keleiviai, kurie jau daugiau nei 15 valandų yra įstrigę Antalijos oro uoste, yra palikti be aiškios informacijos apie skrydį, be nakvynės ir tinkamo maitinimo.
Šimtai lietuvių keleivių Antalijoje (Turkijoje) esančiame oro uoste šaukė „Vilnius“, norėdami sugrįžti namo.
„Jau daugiau nei 15 valandų sėdime oro uoste. Čia yra žmonių, o mūsų lėktuvas, talpinantis apie 400 keleivių, vis dar neišskrenda.
Mažesni lėktuvai jau pakilo, o mūsų didysis vis dar stovi vietoje. Informacijos, kada išvyksime namo, niekas nesuteikia. Vaikai visą naktį miegojo ant žemės.
Viešbučio nesuteikė – bandė vežti, bet tik apsuko ratus, pavažinėjo po miestą ir parvežė atgal į oro uostą. Maitinimui davė tik du buteliukus vandens ir po sumuštinį“, – tuo metu papasakojo moteris.
Svarsto apie galimą ieškinį
Įvykio liudininkė teigė, kad keleivių nusivylimas po daugiau nei 15 valandų laukimo be informacijos, kai skrydis nuolat atidedamas, žmones privertė svarstyti apie galimo ieškinio pateikimą.
„Dabar irgi jokia nauja informacija nepateikiama. Mes čia jau beveik užsiėmę visą vietą, neleidžiame vykdyti kitų įlaipinimų, reikalaujame, kad mus pagaliau išskraidintų – rėkiame, kad Vilniui teiktų pirmenybę ir duotų mums skrydį.
Tai nenormalu – daugiau nei 15 valandų sėdime oro uoste <...>. Žmonės jau renka parašus, ruošiasi galimai pateikti ieškinį. Sakė, kad po valandos duos du lėktuvus, bet žada jau gal dešimtą kartą – skrydis vis atidedamas valandai, dviem, trims“, – komentavo keleivė.
Kelionių agentūros reakcija
Pasak kelionių agentūros „ANEX tour“, kuria naudojosi didelė dalis įstrigusių žmonių Turkijoje (Antalijos oro uoste), priminė, kad skrydis buvo atidėtas dėl uždaryto Vilniaus oro uosto, siekiant užtikrinti keleivių saugumą, o keleiviams suteikta viskas, ką numato ES taisyklės.
„Dėl uždaryto Vilniaus oro uosto oro linijų bendrovė nusprendė atidėti skrydį saugumo sumetimais, nes keleivių saugumas yra prioritetas. Keleiviams buvo suteikta viskas, ko reikia pagal ES reikalavimus tokiais atvejais“, – rašė jie.
Kelionių agentūros duomenimis, dėl techninių problemų skrydis buvo atidėtas, tačiau jos jau išspręstos ir keleiviai bus parskraidinti į Vilnių vėliau nei planuota.
„Keleiviams, užsiregistravus oro uoste, skrydis dėl techninių priežasčių buvo atidėtas, tačiau visos problemos dabar išspręstos, o keleiviai į Vilniaus oro uostą bus parskraidinti po numatyto išvykimo laiko“, – pareiškė „ANEX tour“.
Užsienio reikalų ministerijos atsakas
Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai rašė, jog keliautojai, susidūrę su nesklandumais kelionės metu ir turėdami pretenzijų, turėtų kreiptis į savo kelionių organizatorius arba tiesiogiai į transporto kompanijas.
Apie galimybę tęsti kelionę pirmiausiai informuoja oro linijos, todėl keliautojai turi kreiptis į subjektus, iš kurių buvo įsigyti kelionės bilietai.
Pasak URM, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir jose dirbančių konsulinių pareigūnų funkcijos yra griežtai apibrėžtos įstatymais. Su tuo, kokias paslaugas ir kokią pagalbą gali suteikti Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai, galite susipažinti ministerijos interneto svetainėje https://keliauk.urm.lt/keliaujantiems/konsuline-pagalba/konsuliniu-pareigunu-funkcijos.
