Keičiasi dalies „Rimi“ parduotuvių darbo laikas

„Reguliariai analizuojame lankytojų srautus ir pastebime aiškią tendenciją, jog atvėsus orams pirkėjai apsiperka anksčiau, o vakarinis aktyvumas sumažėja“, – pranešime teigia „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Kaip praneša prekybos tinklas, Vilniuje esančiose „Rimi Nordika“, „Rimi Naujoji Vilnia“ ir „Rimi Džiaugsmo“ parduotuvėse sekmadienį darbo laikas sutrumpės – jos dirbs nuo 9 iki 21 val. Toks pats grafikas sekmadieniais bus taikomas ir Kauno „Rimi Raudondvaris“ parduotuvėje.
Tuo metu „Rimi Žalgirio“ parduotuvė sostinėje sekmadienį atsidarys viena valanda vėliau ir dirbs nuo 9 iki 22 val.
Vilniaus „Rimi Tarandė“ parduotuvėje grįžtama prie įprasto darbo grafiko – ji dirbs nuo 8 iki 22 val. visomis savaitės dienomis. Taip pat Gargždų „Rimi“ parduotuvėje savaitgaliais prekyba prasidės 9 val. ir tęsis iki 21 val.