TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Keičiasi dalies „Rimi“ parduotuvių darbo laikas

2025-11-03 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 14:13

Prekybos tinklas „Rimi“ praneša, kad nuo pirmadienio keičiasi septynių parduotuvių darbo laikas.

„Rimi“ parduotuvė (nuotr. bendrovės)

„Reguliariai analizuojame lankytojų srautus ir pastebime aiškią tendenciją, jog atvėsus orams pirkėjai apsiperka anksčiau, o vakarinis aktyvumas sumažėja“, – pranešime teigia „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša prekybos tinklas, Vilniuje esančiose „Rimi Nordika“, „Rimi Naujoji Vilnia“ ir „Rimi Džiaugsmo“ parduotuvėse sekmadienį darbo laikas sutrumpės – jos dirbs nuo 9 iki 21 val. Toks pats grafikas sekmadieniais bus taikomas ir Kauno „Rimi Raudondvaris“ parduotuvėje. 

Tuo metu „Rimi Žalgirio“ parduotuvė sostinėje sekmadienį atsidarys viena valanda vėliau ir dirbs nuo 9 iki 22 val.

Vilniaus „Rimi Tarandė“ parduotuvėje grįžtama prie įprasto darbo grafiko – ji dirbs nuo 8 iki 22 val. visomis savaitės dienomis. Taip pat Gargždų „Rimi“ parduotuvėje savaitgaliais prekyba prasidės 9 val. ir tęsis iki 21 val.

