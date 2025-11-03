Rokas Kmieliauskas ir Gabija Jonaitytė triumfavo Lietuvos dviračių kroso čempionate Vilniuje

Vyrų elito grupėje (VCXE) čempiono titulą iškovojo Rokas Kmieliauskas iš „Energus“ dviračių komandos, antrąją vietą užėmė jo komandos draugas Olegas Ivanovas, o trečias finišavo Lukas Talačka, atstovaujantis „Top Team Cycling“.
„Paskutinės šio sezono varžybos intensyvios ir greitos, visgi savijauta šiandien džiugino. Nors ši disciplina man pačiam pakankamai nauja, mėgavausi naujais potyriais. Džiaugiuosi rezultatu“, – po varžybų sakė Rokas.
Moterų elito grupėje (MCXE) nugalėtoja tapo Gabija Jonaitytė iš DSK „Fortūna“, antrąją vietą pelnė Mantė Bidvaitė iš Kauno SM „Gaja“, o trečiąją – Aistė Aukštuolytė iš PSC „Greitis“.
Kitų kategorijų prizininkai:
Vyrų U23 grupėje VCXU-23:
1 vieta Aironas Gerdauskas (Energus dviračių komanda)
2 vieta Dovydas Bružas (Energus dviračių komanda)
3 vieta Matas Juknevičius (Sostinės sporto centras)
Vyrų jaunių grupėje VCX19:
1 vieta Jokūbas Dabušinskas (Bernatonio dviračių akademija)
2 vieta Martynas Medelinskas (CPS Professional Team)
3 vieta Lukas Skikas (Panevėžio m. merginų dviračių sporto klubas „Fortūna”)
Moterų jaunių grupėje MCX19:
1 vieta Irmantė Aleliūnaitė (Bernatonio dviračių akademija)
2 vieta Beatričė Daugėlaitė (Bernatonio dviračių akademija)
3 vieta Emilija Žegunytė (Bernatonio dviračių akademija)
Jaunučių grupėje VCX17:
1 vieta Rapolas Urbonas (Utenos DSC)
2 vieta Kipras Dambrauskas (Energus talentų akademija)
3 vieta Vytautas Venckus (Bernatonio dviračių akademija)
Jaunučių grupėje MCX17:
1 vieta Elžbieta Seliavaitė (DSK „Fortūna”)
2 vieta Emilė Petrauskaitė (Bernatonio dviračių akademija)
3 vieta Meida Kvajauskaitė (Hiltus-Nikeliuotas špykis)
Vyrų veteranų grupėje VCX35:
1 vieta Domas Manikas (RealBean)
2 vieta Arminas Balanaitis (Komandos dvasia - Ultrabike)
3 vieta Albert Ignatavičius (LAIKYK KARDANĄ)
Moterų veteranių grupėje MCX35:
1 vieta Tatjana Petrauskienė (Energus dviračių komanda)
Vyrų veteranų grupėje VCX40:
1 vieta Martynas Utkinas (padangosM.lt)
2 vieta Simas Kondrotas (Velo Ghost Veloma)
3 vieta Arūnas Urbonas (Utena cycling team)
Vyrų veteranų grupėje VCX45:
1 vieta Elijus Čivilis (Top Team Cycling)
2 vieta Linas Zinevičius (Dviratai-Daistatus)
3 vieta Stanislovas Dabušinskas (Hiltus - Nikeliuotas špykis)
Vyrų veteranų grupėje VCX50:
1 vieta Pranas Knieža (Velo Ghost Veloma)
Vyrų veteranų grupėje VCX55:
1 vieta Darius Tamošiūnas (Utena)
Vyrų veteranų grupėje VCX60:
1 vieta Arūnas Lipnevičius (Velo Ratai)
2 vieta Eduard Saprykin (Velo Ghost Veloma)
Vyrų veteranų grupėje VCX65:
1 vieta Vytautas Ruškys (Naujoji Akmenė)
