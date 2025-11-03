 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjų pergalės ir aukšti rezultatai varžybose Lenkijoje

2025-11-03 10:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 10:46

Savaitgalį po jaunimo standartinių šokių pasaulio čempionato Lenkijos mieste Elbinge vyko WDSF tarptautinės varžybos, kuriose puikiai pasirodė Lietuvos sportinių šokių poros. Mūsų šalies atstovai iškovojo aukštas vietas, pateko į finalus ir net keliose grupėse tapo nugalėtojais.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį po jaunimo standartinių šokių pasaulio čempionato Lenkijos mieste Elbinge vyko WDSF tarptautinės varžybos, kuriose puikiai pasirodė Lietuvos sportinių šokių poros. Mūsų šalies atstovai iškovojo aukštas vietas, pateko į finalus ir net keliose grupėse tapo nugalėtojais.

0

WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje, Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Kaspinas“) tapo nugalėtojais. Ketvirtąją vietą iškovojo Kajus Astrauskas ir Kamilė Tkačenko (Klaipėdos „DS dance“), o Mykolas Inta ir Fausta Rupšytė (Klaipėdos „Žuvėdra“) finale užėmė šeštąją vietą.

Karolis Lynikas ir Evita Ivanauskaitė (Vilniaus „DaVi“ ir Kauno „Tvistas“) iškovojo antrąją vietą WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje, o Mykolas Inta ir Fausta Rupšytė (Klaipėdos „Žuvėdra“) finale buvo ketvirti.

Lietuvos šokėjai sėkmingai pasirodė ir kitose amžiaus grupėse. Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“) tapo WDSF Senjorų II standartinių šokių grupės nugalėtojais.

Puikiai sekėsi ir jaunių šokėjams. WDSF Jaunių II standartinių šokių grupėje Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“) laimėjo bronzos medalius, o Augustinas Patockas ir Erika Mikulska (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) užėmė šeštąją vietą.

WDSF Jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance“) pelnė antrąją vietą, o Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „AJ dance“) užėmė penktąją.

WDSF Jaunių I Lotynų Amerikos šokių grupėje, Rojus Strolia ir Mėta Misikonytė (Vilniaus „AJ dance“) tapo varžybų nugalėtojais. Teodoras Eitutis ir Eva Jundulaitė (Klaipėdos „DS dance“) užėmė antrąją vietą, Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) – ketvirtąją, o Vytautas Bauras ir Tija Krečaitė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) – šeštąją.

Tos pačios amžiaus grupės standartinių šokių varžybose Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) pelnė antrąją vietą, Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor – trečiąją, Vytautas Bauras ir Tija Krečaitė – penktąją, Teodoras Eitutis ir Eva Jundulaitė – šeštąją, o Martynas Karmonas ir Liudvika Rėksnytė – septintąją vietą (visos poros – iš Vilniaus „MJ sportinių šokių akademijos“).

