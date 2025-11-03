WDSF varžybos Klaipėdoje: Lietuvos šokėjų pergalės ir finalai

WDSF jauniai II standartinių šokių grupėje aukso medalius iškovojo Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „Tendance“). Ketvirtąją vietą užėmė Martynas Šalenga ir Patricija Prūsaitė (Vilniaus „Davi” ir Elektrėnų „Žiburėliai”), o šeštąją – Deimianas Petraška ir Vakarė Slausgalvytė (Kauno „Duetas” ir Kauno „Dance4Fun”).
To paties amžiaus Lotynų Amerikos šokių programoje dar kartą triumfavo Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „Tendance“) iškovodami dar vieną pirmąją vietą. Trečiąją vietą pelnė Erikas Kriaučiūnas ir Sesilija Baikaitė (Kauno „Flamenko” ir Kauno „Toro”), o penktąją – Arijus Jonušas ir Lėja Jesevičiūtė (Telšių „Vėlunga”).
Puikiai sekėsi ir jauniausiems šokėjams. WDSF jaunučiai II standartinių šokių grupėje pirmąją vietą užėmė Herkus Daržinskas ir Izabelė Semaškaitė (Klaipėdos „Tendance“). Antri liko Elijus Mockus ir Karina Bogdanovičiūtė (Kauno „Rolo“ ir Kauno „Tvistas“), treti – Damir Kuzmenko ir Barbora Žilytė (Palangos „Svivelis”).
Tos pačios amžiaus grupės Lotynų Amerikos šokių programoje dar kartą nugalėjo Herkus Daržinskas ir Izabelė Semaškaitė (Klaipėdos „Tendance“). Antrąją vietą pelnė Elijus Mockus ir Karina Bogdanovičiūtė (Kauno „Rolo” ir Kauno „Tvistas”), trečiąją – Dominykas Kovaliovas ir Urtė Jakulytė (Alytaus „Tarptautinė menų akademija”). Ketvirtąją vietą užėmė Benas Linevas ir Olivija Ūsaitė (Kauno „Tvistas”), o penktąją – Damir Kuzmenko ir Barbora Žilytė (Palangos „Svivelis”).
Puikius pasirodymus surengė ir solo šokėjos. WDSF Solo jauniai II Lotynų Amerikos šokių grupėje nugalėjo Ana Gustė Jelinskytė (Kėdainių „Izzadora”). Antroji vieta atiteko Elijai Venckutei (Gargždų „Rolina”), ketvirta – Karolinai Kažukauskaitei (Kėdainių „Vilnis”), penkta – Rusnei Šaulytei (Klaipėdos „DS dance“), o šešta – Emilijai Baltutytei (Šilutės „Kubana”).
WDSF Solo jaunučiai II Lotynų Amerikos šokių grupėje visos prizinės vietos atiteko Klaipėdos „Tendance“ šokėjoms. Pirmąją vietą iškovojo Patricija Paškevičiūtė, antrąją – Tėja Ina Stepanovaitė, trečiąją – Ema Kemežytė.
