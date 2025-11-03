Lietuvos teniso sąjungos vadovas: „Po Pasaulinės trenerių konferencijos – svajonės apie Daviso taurės finalus Vilniuje“

– Buvome pasaulio teniso dėmesio centre ir tai yra geras jausmas, o pats renginys viršijo visus lūkesčius. Skaičiai kalba patys už save: Vilniuje buvo atstovaujamos net 106 valstybės, vargu ar šiais metais sostinėje buvo ar bus renginių su platesne dalyvių geografija. Mums, kaip nedidelei šaliai, tai labai svarbus įvykis, galimybė parodyti kas esame ir ką gebame.
Buvome matomi, o po konferencijos, sprendžiant pagal atsiliepimus ir padėkas, esame dar labiau gerbiami. Tapome pavyzdžiu kaip reikia organizuoti aukščiausio lygio teniso renginius. Paskleidėme žinią apie tai ir apie save, o kartu parodėme ir Vilniaus miesto svetingumą!
– Konferencijoje svečiavosi ir Tarptautinės teniso federacijos (ITF) prezidentas Davidas Haggerty. Būdamas Vilniuje jis susitiko ir su Seimo pirmininku Juozu Oleku bei Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Ką jo vizitas reiškia Lietuvos tenisui?
– Davido Haggerty vizitas, visų pirma, parodo Pasaulinės trenerių konferencijos svarbą pačiai ITF. O jo susitikimus su šalies politikais galima vertinti kaip tam tikrų ryšių mezgimą, zondavimą ar Lietuva ir Vilnius yra pasirengę dar didesniems tarptautiniams teniso projektams.
– Kokie renginiai tai gali būti? Vargu ar dalyvių, atstovaujamų valstybių skaičiumi kokie nors iš ITF renginių gali konkuruoti su Pasauline trenerių konferencija.
– Pasaulinė trenerių konferencija Vilniuje mums suteikė dar daugiau drąsos, pasitikėjimo ir ambicijų. Aišku, mums viso to netrūko ir prieš tai, Vilniuje savo Daviso taurės ir Billie Jean King taurės mačus žaidė JAV, Vokietijos, Ukrainos, Nyderlandų, kitų valstybių teniso žvaigždės, „SEB arenoje“ viešėjo moterų tenisą iš esmės pakeitusi Billie Jean King ar JAV teniso legenda Bobas Bryanas. Tačiau, kaip ir sakiau, po konferencijos drąsos ir ambicijų atsirado dar daugiau.
Kas toliau? Su ponu Haggerty kalbėjome apie galimybę Vilniuje surengti Daviso taurės finalus. Aišku, ne artimiausiu metu, kol kas tai dar tik vizija ir pirminiai apsikeitimai mintimis. Tačiau nuo to kažkada prasidėjo ir Vilniaus ATP „Challenger“ serijos turnyrai, ta pati Pasaulinė trenerių konferencija. Apie tai taip pat galėjome tik pasvajoti, o dabar jau žinome – turime būtiną infrastruktūrą ir, svarbiausia, žmones, gebančius tai padaryti.
– Kokią naudą konferencija atnešė Lietuvos teniso bendruomenei?
– Tiesioginę. Konferencijoje dalyvavo 90 mūsų šalies akademijų, teniso mokyklų trenerių. Jie įgijo galimybę gauti naujausių žinių apie pačius įvairiausius treniravimo, ugdymo procesų aspektus. Visi suprantame, kad treneris yra viena iš svarbiausių teniso ekosistemos dalių. Pas savo auklėtinius šie treneriai jau šiandien grįš su naujomis idėjomis, šiuolaikinėmis metodikomis.
Svarbu ir tai, kad konferencijoje buvo kalbama apie darbą su pačiais įvairiausiais sportininkais, pavyzdžiui, vežimėlių tenisininkais. Čia taip pat vyko jų, regėjimo negalią turinčių tenisininkų parodomieji susitikimai. Norėjome parodyti, kad tenisas yra labai įvairiapusis, tinkantis visoms žmonių grupėms.
– Kam už šį renginį norėtumėte skirti didžiausius padėkos žodžius?
– Visų pirma – mūsų stipriai organizacinei komandai, dar kartą įrodžiusiai, kad esame pajėgūs versti kalnus. Taip pat – rėmėjams, partneriams, prisidėjusiems prie konferencijos sėkmės.
