Ispanijos rinktinė Daviso taurės finaluose atsisakė 18-os pasaulio raketės paslaugų: žaidėjas neslepia nusivylimo

Rinktinės kapitonas Davidas Ferreras į finalų savaitę pakvietė Carlosą Alcarazą (ATP-1), Jaume Munarą (ATP-42), Pedro Martinezą (ATP-88) ir Marcelį Granollersą (ATP dvejetų-8). A. Davidovičius Fokina pripažino, kad jam su tokiu kapitono sprendimu buvo sunku susitaikyti.
„Tokį sprendimą priėmė kapitonas Ferreras ir aš turiu tai gerbti. Aišku, aš norėjau atstovauti rinktinei, bet šį kartą jis pasirinko kitus žaidėjus. Prieš savaitę Davidas man paskambino ir pranešė, kad rinktinėje manęs nebus, nors aš jam prieš tai sakiau, kad esu pasiruošęs žaisti. Man visada garbė atstovauti Ispanijai, bet šį kartą Ferreras priėmė kitokį sprendimą ir aš su tuo turėjau sutikti“, – „Marca“ sakė A. Davidovičius Fokina.
Manoma, kad D. Ferrero sprendimą galėjo nulemti tai, kad A. Davidovičius Fokina nepadėjo rinktinei rugsėjį mače su Danija, nors pats tenisininkas laikosi kitos nuomonės.
„Aš žaisti prieš Daniją negalėjau dėl nuovargio. Turėjau labai intensyvų tvarkaraštį, pasitraukiau turnyruose Toronte ir Sinsinatyje. Tai buvo signalas, kad man reikia poilsio. Kapitonui apie viską buvo pranešta iš anksto, mes su juo nuolat palaikėme ryšį.
Esu 18-as pasaulyje ir manau, kad būčiau vertas atsidurti tarp rinktinės ketvertuko. Nenoriu įžeisti kitų komandos narių, manau, kad jie yra puikūs žaidėjai, bet jaučiu, kad mano vieta – rinktinėje. Man dabar belieka koncentruotis į likusius sezono turnyrus bei pasiruošimą kito sezono pradžiai“, – pridėjo ispanas.
