TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurė: Čekija išsivežė pergalę iš JAV, praėjusių metų vicečempionai neatsilaikė namuose

2025-09-15 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 22:06

Daviso taurės pasaulio grupės atrankiniame mače JAV vyrų teniso rinktinė savų žiūrovų akivaizdoje 2:3 krito prieš Čekiją.

Jiri Lehečka | Scanpix nuotr.

0

JAV dėl žaidėjų traumų vertėsi be Beno Sheltono ir Tommy Paulo, bet vis tiek surinko pajėgią sudėtį. Tiesa, jau pirmajame mače Francesas Tiafoe (ATP-29) 3:6, 2:6 neprilygo Jiri Lehečkai (ATP-16). Amerikiečiams atsitiesti padėjo Tayloras Fritzas (ATP-5), 6:4, 6:3 įveikęs Jakubą Menšiką (ATP-17).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dvejetuose Austinas Krajičekas su Rajeevu Ramu 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 nugalėjo T. Machačą su J. Menšiku. Atrodė, kad tuomet iniciatyva perėjo į JAV rinktinės rankas ir komandos lyderis T. Fritzas galėjo viską užbaigti, tačiau jis 4:6, 6:3, 4:6 neatsilaikė prieš J. Lehečką.

Lemiamam mačui amerikiečiai pasirinko F. Tiafoe, bet jis lūkesčių nepateisino – 1:6, 4:6 krito prieš J. Menšiką. Tokiu būdu daug elitinių tenisininkų turinti JAV rinktinė net nepateko tarp 8 geriausių Daviso taurės komandų.

Už borto liko ir praėjusių metų vicečempionai olandai, namie 1:3 pralaimėję argentiniečiams. Olandams trūko geriausio vienetų žaidėjo Tallono Griekspooro (ATP-31), be to, lyginant su pernai komandoje nebeliko dvejetų meistro Wesley Koolhofo, nusprendusio baigti karjerą.

Likusiuose atrankos mačuose Austrija 3:2 nugalėjo Vengriją, Prancūzija 3:1 pranoko Kroatiją, o Vokietija 4:0 sutriuškino Japoniją.

Finalo aštuonete lapkričio 18-23 d. žais Argentina, Austrija, Belgija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija. Finalinio etapo šeimininkai bus italai.

Daviso taurės pirmoje pasaulio grupėje graikai net ir su Stefanu Tsitsipu namie 1:3 krito prieš Braziliją. S. Tsitsipas (ATP-27) 6:2, 6:1 nugalėjo Thiago Seybothą Wildą (ATP-146), o vėliau nusprendė patausoti jėgas dvejetuose, kur graikai be savo žvaigždės neturėjo vilčių. Pailsėjęs S. Tsitsipas buvo mestas į vienetų mačą su brazilų talentu Joao Fonseca (ATP-42) ir ten patyrė lemtingą nesėkmę – 4:6, 6:3, 5:7.

Graikai iškrito į pirmos pasaulio grupės atranką. Ten pat 2026 m. žais ir Lietuvos rinktinė.

