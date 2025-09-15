Daviso taurė: Čekija išsivežė pergalę iš JAV, praėjusių metų vicečempionai neatsilaikė namuose

JAV dėl žaidėjų traumų vertėsi be Beno Sheltono ir Tommy Paulo, bet vis tiek surinko pajėgią sudėtį. Tiesa, jau pirmajame mače Francesas Tiafoe (ATP-29) 3:6, 2:6 neprilygo Jiri Lehečkai (ATP-16). Amerikiečiams atsitiesti padėjo Tayloras Fritzas (ATP-5), 6:4, 6:3 įveikęs Jakubą Menšiką (ATP-17).
Dvejetuose Austinas Krajičekas su Rajeevu Ramu 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 nugalėjo T. Machačą su J. Menšiku. Atrodė, kad tuomet iniciatyva perėjo į JAV rinktinės rankas ir komandos lyderis T. Fritzas galėjo viską užbaigti, tačiau jis 4:6, 6:3, 4:6 neatsilaikė prieš J. Lehečką.
Lemiamam mačui amerikiečiai pasirinko F. Tiafoe, bet jis lūkesčių nepateisino – 1:6, 4:6 krito prieš J. Menšiką. Tokiu būdu daug elitinių tenisininkų turinti JAV rinktinė net nepateko tarp 8 geriausių Daviso taurės komandų.
USA has 2 top 10 players, 3 top 15 players, 4 top 30 players and loads of doubles specialists and still couldn't make the eight best nations in the world.— José Morgado (@josemorgado) September 14, 2025
Shelton and Paul injured.
Fritz couldn't close it in the 4th rubber
Tiafoe won 10 games in 2 matches
Tough draw as well...
Už borto liko ir praėjusių metų vicečempionai olandai, namie 1:3 pralaimėję argentiniečiams. Olandams trūko geriausio vienetų žaidėjo Tallono Griekspooro (ATP-31), be to, lyginant su pernai komandoje nebeliko dvejetų meistro Wesley Koolhofo, nusprendusio baigti karjerą.
Likusiuose atrankos mačuose Austrija 3:2 nugalėjo Vengriją, Prancūzija 3:1 pranoko Kroatiją, o Vokietija 4:0 sutriuškino Japoniją.
Finalo aštuonete lapkričio 18-23 d. žais Argentina, Austrija, Belgija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija. Finalinio etapo šeimininkai bus italai.
Daviso taurės pirmoje pasaulio grupėje graikai net ir su Stefanu Tsitsipu namie 1:3 krito prieš Braziliją. S. Tsitsipas (ATP-27) 6:2, 6:1 nugalėjo Thiago Seybothą Wildą (ATP-146), o vėliau nusprendė patausoti jėgas dvejetuose, kur graikai be savo žvaigždės neturėjo vilčių. Pailsėjęs S. Tsitsipas buvo mestas į vienetų mačą su brazilų talentu Joao Fonseca (ATP-42) ir ten patyrė lemtingą nesėkmę – 4:6, 6:3, 5:7.
Graikai iškrito į pirmos pasaulio grupės atranką. Ten pat 2026 m. žais ir Lietuvos rinktinė.
