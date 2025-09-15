Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Ispanija pirmą kartą Daviso taurės istorijoje panaikino 0:2 atsilikimą ir įveikė Daniją, Rune atsisakė spausti ranką teisėjui

2025-09-15 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 21:24

Įspūdingame Daviso taurės pasaulio grupės atrankiniame mače Ispanijoje šeimininkų rinktinė 3:2 įveikė danus, nors buvo atsilikusi 0:2. Tai pirmas kartas Daviso taurės istorijoje, kai ispanai, atsilikdami 0:2, sugebėjo atsitiesti ir išplėšti pergalę.

Pablo Carreno Busta | Scanpix nuotr.

Tai pirmas kartas Daviso taurės istorijoje, kai ispanai, atsilikdami 0:2, sugebėjo atsitiesti ir išplėšti pergalę.

0

Ispanai nesulaukė Carloso Alcarazo ir kai kurių kitų žvaigždžių pagalbos, o atvykęs danų lyderis Holgeris Rune (ATP-11) juodai nusidažė naująją savo raketę ir slėpė jos modelį.

„Tai tiesa. Čia išbandysiu šitą raketę, pažiūrėsiu, kaip man seksis su ja žaisti ir tada priimsiu sprendimą dėl ateities. Iš karto po „US Open“ turnyro paėmiau šitą raketę į rankas, treniruojuosi su ja jau kurį laiką, tad esu prie jos pripratęs“, – Danijos žiniasklaidai sakė H. Rune.

H. Rune pirmajame vienetų mače 7:5, 6:3 įveikė Pablo Carreno Bustą (ATP-123), o vėliau Elmeris Molleris (ATP-113) netikėtai 2:6, 6:1, 6:4 pranoko Jaumę Munarą (ATP-37).

Dvejetuose P. Martinezas su J. Munaru 1:6, 6:3, 6:2 palaužė Augusto Holmgreno ir Johanneso Ingildseno pasipriešinimą, o netrukus P. Martinezas 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) išplėšė pergalę prieš H. Runę. Danas po šio mačo tiesė ranką bokštelio teisėjui, bet galiausiai nusprendė arbitro rankos nespausti.

Rune reaches out but then refuses a handshake with the umpire after his loss to Martinez
by u/jovanmilic97 in tennis

Lemtingame mače ispanų nenuvylė veteranas P. Carreno Busta, kuris 6:2, 6:3 įveikė E. Mollerį.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

