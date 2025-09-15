Ispanija pirmą kartą Daviso taurės istorijoje panaikino 0:2 atsilikimą ir įveikė Daniją, Rune atsisakė spausti ranką teisėjui

Ispanai nesulaukė Carloso Alcarazo ir kai kurių kitų žvaigždžių pagalbos, o atvykęs danų lyderis Holgeris Rune (ATP-11) juodai nusidažė naująją savo raketę ir slėpė jos modelį.
„Tai tiesa. Čia išbandysiu šitą raketę, pažiūrėsiu, kaip man seksis su ja žaisti ir tada priimsiu sprendimą dėl ateities. Iš karto po „US Open“ turnyro paėmiau šitą raketę į rankas, treniruojuosi su ja jau kurį laiką, tad esu prie jos pripratęs“, – Danijos žiniasklaidai sakė H. Rune.
Holger Rune painted his racket black as he is testing a new model in the Davis & Laver Cup.
“It’s true. It’s no secret. I’m trying it out to see how I feel here and then we’ll see about the future,” he told https://t.co/SVRNDK1Y3s.
H. Rune pirmajame vienetų mače 7:5, 6:3 įveikė Pablo Carreno Bustą (ATP-123), o vėliau Elmeris Molleris (ATP-113) netikėtai 2:6, 6:1, 6:4 pranoko Jaumę Munarą (ATP-37).
Dvejetuose P. Martinezas su J. Munaru 1:6, 6:3, 6:2 palaužė Augusto Holmgreno ir Johanneso Ingildseno pasipriešinimą, o netrukus P. Martinezas 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) išplėšė pergalę prieš H. Runę. Danas po šio mačo tiesė ranką bokštelio teisėjui, bet galiausiai nusprendė arbitro rankos nespausti.
Rune reaches out but then refuses a handshake with the umpire after his loss to Martinez
Lemtingame mače ispanų nenuvylė veteranas P. Carreno Busta, kuris 6:2, 6:3 įveikė E. Mollerį.
