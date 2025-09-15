„Tai pranoko mano didžiausias svajones ir lūkesčius“: Armandas Duplantis išskyrė faktorių, kuris leido jam 14-ą kartą pagerinti pasaulio rekordą

A. Duplantis laimėjo auksą Tokijo olimpinėse žaidynėse 2021-aisiais, kurios buvo atidėtos metams dėl COVID pandemijos, tačiau tai įvyko prie tuščių tribūnų, žiūrovų neįleidus dėl viruso plitimo rizikos.
Praėjus ketveriems metams, vaizdas buvo visiškai kitoks – Nacionaliniame stadione daugiau nei 50 tūkst. sirgalių audringai palaikė 25-erių sportininką jo kelyje į šlovę.
Įtvirtinęs rekordą, A. Duplantis nubėgo į tribūnas ir sakė, kad ši patirtis „pranoko pačias didžiausias svajones“.
Jis buvo beveik pagerinęs pasaulio rekordą dar 2021-ųjų olimpiniame finale, nepaisant tvyrančios tylos.
„Jaučiausi labai arti rekordo per pastarąsias olimpines žaidynes čia, – sakė A. Duplantis. – Manau, kad skirtumą lėmė tai, jog šįkart buvo žiūrovai ir ta visa minios energija, nes tai buvo vienas geriausių stadionų, atmosferų ir patirčių, kokius esu turėjęs.
Manau, tai labai padėjo pabaigoje, kai varžybos ėjo į vėlyvą metą ir mes buvome jau kiek pavargę.“
A. Duplantis šiose varžybose užsitikrino pergalę įveikęs 6,15 m, o tada pakėlė kartelę dar 15 cm aukščiau ir trečiuoju bandymu įveikė 6,30 m aukštį – tai buvo jau 14-asis pasaulio rekordas ir jau ketvirtas vien 2025 metais.
Nusileidęs ant čiužinio jis nubėgo į bėgimo taką, o tada pašoko į tribūnas, kur pabučiavo savo partnerę, švedų „influencerę“ Desire Inglander, apkabino savo tėvą Gregą ir motiną Heleną.
„Minia suteikė man labai daug geros energijos, – sakė A. Duplantis. – Tai pranoko mano didžiausias svajones ir lūkesčius, ką reiškia šokti šiame stadione, kai jis pilnas žiūrovų.“
A. Duplantis šią rungtį pakėlė į naujas aukštumas. 2021-aisiais jo asmeninis rekordas buvo 6,10 m – nuo tada jis pridėjo dar 20 cm.
Pergalė užtvirtino trečiąjį pasaulio čempiono titulą iš eilės. Jis taip pat yra dukart olimpinis čempionas, triskart pasaulio uždarų patalpų čempionas ir triskart Europos čempionas.
Graikas Emmanouilis Karalis įveikė 6 m aukštį ir iškovojo sidabrą, tuo tarpu australas Kurtis Marschallas pelnė bronzą, pasiekęs asmeninį rekordą – 5,95 m.
Prieš rekordinius bėgimus, varžovas ir draugas nuo vaikystės E. Karalis padėjo A. Duplančiui atsivėsinti elektriniu ventiliatoriumi.
„Šiandien Emmanouilis mane labai stipriai spaudė, jis itin stiprus varžovas. Labai didžiuojuosi, kaip jis kovojo – ne tik šiandien, bet ir visus metus, – apie artimiausią konkurentą sakė A. Duplantis. – Manau, kad jis privertė mane pakelti savo lygį ir visus metus išlikti aštriu.“
Jau dabar būdamas vienas iš labiausiai atpažįstamų lengvosios atletikos žvaigždžių, A. Duplantis, tikėtina, taps vienu iš 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių veidų.
Jis teigė, kad motyvacija nesumažės, nes siekia dar daugiau šlovės.
„Kiekvieną kartą žengdamas į taką turiu užtikrinti, kad spausiu varžovus ir laimėsiu, – sakė lengvaatletis. – Noriu padaryti tai, ką žinau, kad galiu. Todėl jaučiu, kad motyvacijos prasme tai nėra didelė problema.“
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!