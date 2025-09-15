Britų šuolininkės su kartimi Molly Caudery sezoną užbaigė trauma pasaulio čempionate

25-erių sportininkė gavo medicininę pagalbą ir sulaukė kolegių palaikymo, bet tapo aišku, kad jos pasirodymas baigėsi net neprasidėjęs. Emocinga M. Caudery užsidengė veidą rankomis ir buvo išvežta iš stadiono vežimėliu prieš pat varžybų pradžią.
„Širdis vėl plyšta... Iškritau iš varžybų jų net nepradėjusi – pasisukau čiurną per apšilimą. Laukiu tikslios diagnozės. Kaip visada, dėkoju jums už palaikymą. 2025 m. sezonas man jau baigėsi, lauksiu kitų metų“, – rašė M. Caudery.
Po kiek laiko britė pranešė, kad jai plyšo čiurnos raiščiai.
„Antrus metus iš eilės esu sugniuždyta... Jaučiausi pasiruošusi atsitiesti po nesėkmės olimpiadoje, bet net negavau progos parodyti, ką sugebu. Trečio apšilimo šuolio metu man plyšo čiurnos raiščiai. Ne tokios sezono pabaigos tikėjausi... Stengiuosi neprarasti pozityvumo ir jau galvoju apie 2026 m. sezoną. Ačiū visiems už palaikymą“, – pridėjo britė.
Pernai į Paryžiaus olimpiadą M. Caudery atvyko turėdama geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Sezono lyderė pasitikėjo savo jėgomis, todėl nusprendė praleisti tiek 4,20 m, tiek 4,40 m aukščius. M. Caudery startavo nuo 4,55 m aukščio, tačiau visi trys jos bandymai buvo nesėkmingi – britė liko neklasifikuota ir į finalą nepateko. Kaip paaiškėjo vėliau, M. Caudery būtų užtekę pirmu bandymu įveikti 4,40 m aukštį ir taip ji būtų patekusi į finalą, bet pervertino savo galimybes. Į finalą apskritai pateko net 20 atlečių, nes 12-ą vietą pasidalino 9 sportininkės.
Šiemet M. Caudery turi 3-ią geriausią rezultatą pasaulyje (4,85).
