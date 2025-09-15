Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Britų šuolininkės su kartimi Molly Caudery sezoną užbaigė trauma pasaulio čempionate

2025-09-15 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 12:25

2024 m. pasaulio uždarų patalpų čempionė britė Molly Caudery bandymą iškovoti šuolio su kartimi aukso medalį Tokijuje rengiamame pasaulio čempionate sugriovė trauma. M. Caudery pasitempė čiurną apšildama, kai po bandymo įsibėgėti kairę koją pastatė ant nusileidimo čiužinio.

Molly Caudery | „Stop“ kadras

2024 m. pasaulio uždarų patalpų čempionė britė Molly Caudery bandymą iškovoti šuolio su kartimi aukso medalį Tokijuje rengiamame pasaulio čempionate sugriovė trauma. M. Caudery pasitempė čiurną apšildama, kai po bandymo įsibėgėti kairę koją pastatė ant nusileidimo čiužinio.

REKLAMA
0

25-erių sportininkė gavo medicininę pagalbą ir sulaukė kolegių palaikymo, bet tapo aišku, kad jos pasirodymas baigėsi net neprasidėjęs. Emocinga M. Caudery užsidengė veidą rankomis ir buvo išvežta iš stadiono vežimėliu prieš pat varžybų pradžią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Širdis vėl plyšta... Iškritau iš varžybų jų net nepradėjusi – pasisukau čiurną per apšilimą. Laukiu tikslios diagnozės. Kaip visada, dėkoju jums už palaikymą. 2025 m. sezonas man jau baigėsi, lauksiu kitų metų“, – rašė M. Caudery.

REKLAMA
REKLAMA

Po kiek laiko britė pranešė, kad jai plyšo čiurnos raiščiai.

„Antrus metus iš eilės esu sugniuždyta... Jaučiausi pasiruošusi atsitiesti po nesėkmės olimpiadoje, bet net negavau progos parodyti, ką sugebu. Trečio apšilimo šuolio metu man plyšo čiurnos raiščiai. Ne tokios sezono pabaigos tikėjausi... Stengiuosi neprarasti pozityvumo ir jau galvoju apie 2026 m. sezoną. Ačiū visiems už palaikymą“, – pridėjo britė.

REKLAMA

Pernai į Paryžiaus olimpiadą M. Caudery atvyko turėdama geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Sezono lyderė pasitikėjo savo jėgomis, todėl nusprendė praleisti tiek 4,20 m, tiek 4,40 m aukščius. M. Caudery startavo nuo 4,55 m aukščio, tačiau visi trys jos bandymai buvo nesėkmingi – britė liko neklasifikuota ir į finalą nepateko. Kaip paaiškėjo vėliau, M. Caudery būtų užtekę pirmu bandymu įveikti 4,40 m aukštį ir taip ji būtų patekusi į finalą, bet pervertino savo galimybes. Į finalą apskritai pateko net 20 atlečių, nes 12-ą vietą pasidalino 9 sportininkės.

Šiemet M. Caudery turi 3-ią geriausią rezultatą pasaulyje (4,85).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų