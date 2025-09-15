Šventę Tanzanijai sukūręs Simbu pasakė, kas nulėmė jo pergalę maratone per 0,03 sek.

Ir jis tai padarė stilingai – su mažiausiu pergale iškovotu skirtumu pasaulio čempionatų maratonų istorijoje, kai paskutinėmis akimirkomis aplenkė vokietį Amanalą Petrosą ir finišavo vos 0,03 sek. greičiau.
Būdamas vienas iš vos dviejų sportininkų, atstovaujančių Tanzanijai šiose pirmenybėse, A. Simbu visą laiką laikėsi priekyje. Lemiamą spurtą jis atliko likus 30 metrų ir bronzą, iškovotą 2017-aisiais, pavertė auksu.
„Šiandien Tanzanijoje vyksta šventė, – sakė A. Simbu. – Kaip šalis, mes parašėme naują istorijos puslapį. Tai buvo mano svajonė. Esu ramus. Visa tai susiję su disciplina, treniruotėmis ir nepasidavimu.
Po 2017 metų vis bandžiau iškovoti dar vieną medalį, bet nesėkmingai. Pernai Paryžiuje buvo sunku, o šiemet pasakiau sau: padarysiu viską, ką galiu. Treniruotėse išbandžiau skirtingas sąlygas, skirtingą orą.“
A. Simbu ir A. Petrosui buvo užfiksuotas identiškas laikas – 2 val. 9 min. 48 sek.
„Niekada nemačiau nieko panašaus maratone – ir vyrų, ir moterų bėgimai baigėsi sprinto finišu. Tai kaip 100 metrų distancija, – sakė A. Petrosas. – Tai keturi mėnesiai sunkaus darbo treniruotėse – bėgimas, mityba ir poilsis. Buvo sunku. Tačiau šis sidabras man suteikia energijos ir dar didesnės motyvacijos, kad galiu laimėti dar didesnes varžybas. Buvau visiškai tikras, kad laimėsiu, bet Simbu mane nustebino. Jis spurtavo neįtikėtinai. Priimu, kad šiandien pralaimėjau, bet rytoj galiu laimėti. Tai yra pamoka.“
Italas Iliassas Aouanis, finišavęs per 2 val. 9 min. 53 sek., iškovojo bronzą.
„Esu didžiuojuosi ir esu laimingas, kaip atlikau šį bėgimą, – sakė I. Aouanis. – Pabaigoje buvau ramus ir spaudžiau, bet kiti turėjo daugiau jėgų nei aš. Tai man reiškia daug. Tai sunkus sportas, žmonės nežino, kad už šio medalio slypi daug nusivylimų, daug nesėkmingų varžybų, prarastų progų.“
Kenijos atletas Vincentas Ngetichas anksti išsiveržė į priekį, bet sportininkai laikėsi grupėje. Jis pirmavo po 5 km (15:22), o iš paskos sekė A. Petrosas, A. Simbu, I. Aouanis, taip pat Abelis Chelangatas, Isaacas Mpofu, Sondre Moenas, Suldanas Hassanas, Deresa Geleta ir Stephenas Kissa.
Esant karštoms ir drėgnoms sąlygoms, sportininkai vėsinosi ledu ir kempinėlėmis, netgi dalijosi jomis tarpusavyje.
Maratono pabaigoje atsiliko dėl aukso liko kovoti I. Aouanis, A. Petrosas ir A. Simbu. Priartėjus prie stadiono, A. Simbu vos nenubėgo ne ta kryptimi.
Įbėgus į stadioną, A. Petrosas spurtavo likus 200 metrų, iš paskos – A. Simbu. A. Petrosas du kartus atsisuko, o nugalėtoją nulėmė fotofinišas. Abu sportininkai užfiksavo identišką laiką, tačiau juos skyrė vos trys šimtosiomis sekundės dalys.
„Kai įbėgome į stadioną, nebuvau tikras, ar laimėsiu. Nežinojau, ar laimėjau. Bet kai pamačiau save rezultatų viršuje per ekraną, atsikvėpiau, – sakė A. Simbu. Prieš šį čempionatą treniravausi Tanzanijoje ir tos sąlygos man padėjo. Atsimenu, kai pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse buvo labai sunku – kalvos, pakilimai ir nuokalnės. Todėl prieš Tokiją nusprendžiau treniruotis skirtingose vietose. Kartais bėgau į kalnus ir tai padarė skirtumą čia. Varžybų metu turėjau daug sunkių momentų, bet vis sau kartojau, kad niekada nepasiduosiu.“
