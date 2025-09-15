Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Šventę Tanzanijai sukūręs Simbu pasakė, kas nulėmė jo pergalę maratone per 0,03 sek.

2025-09-15 11:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 11:37

Alphonce’as Simbu pirmadienį įsirašė į istoriją, tapęs pirmuoju sportininku iš Tanzanijos, laimėjusiu pasaulio čempionato aukso medalį – jis pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje triumfavo vyrų maratone.

Alphonce’as Simbu ir Amanalas Petrosas | Scanpix nuotr.

Alphonce’as Simbu pirmadienį įsirašė į istoriją, tapęs pirmuoju sportininku iš Tanzanijos, laimėjusiu pasaulio čempionato aukso medalį – jis pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje triumfavo vyrų maratone.

REKLAMA
0

Ir jis tai padarė stilingai – su mažiausiu pergale iškovotu skirtumu pasaulio čempionatų maratonų istorijoje, kai paskutinėmis akimirkomis aplenkė vokietį Amanalą Petrosą ir finišavo vos 0,03 sek. greičiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būdamas vienas iš vos dviejų sportininkų, atstovaujančių Tanzanijai šiose pirmenybėse, A. Simbu visą laiką laikėsi priekyje. Lemiamą spurtą jis atliko likus 30 metrų ir bronzą, iškovotą 2017-aisiais, pavertė auksu.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien Tanzanijoje vyksta šventė, – sakė A. Simbu. – Kaip šalis, mes parašėme naują istorijos puslapį. Tai buvo mano svajonė. Esu ramus. Visa tai susiję su disciplina, treniruotėmis ir nepasidavimu.

REKLAMA

Po 2017 metų vis bandžiau iškovoti dar vieną medalį, bet nesėkmingai. Pernai Paryžiuje buvo sunku, o šiemet pasakiau sau: padarysiu viską, ką galiu. Treniruotėse išbandžiau skirtingas sąlygas, skirtingą orą.“

A. Simbu ir A. Petrosui buvo užfiksuotas identiškas laikas – 2 val. 9 min. 48 sek.

„Niekada nemačiau nieko panašaus maratone – ir vyrų, ir moterų bėgimai baigėsi sprinto finišu. Tai kaip 100 metrų distancija, – sakė A. Petrosas. – Tai keturi mėnesiai sunkaus darbo treniruotėse – bėgimas, mityba ir poilsis. Buvo sunku. Tačiau šis sidabras man suteikia energijos ir dar didesnės motyvacijos, kad galiu laimėti dar didesnes varžybas. Buvau visiškai tikras, kad laimėsiu, bet Simbu mane nustebino. Jis spurtavo neįtikėtinai. Priimu, kad šiandien pralaimėjau, bet rytoj galiu laimėti. Tai yra pamoka.“

REKLAMA
REKLAMA

Italas Iliassas Aouanis, finišavęs per 2 val. 9 min. 53 sek., iškovojo bronzą.

„Esu didžiuojuosi ir esu laimingas, kaip atlikau šį bėgimą, – sakė I. Aouanis. – Pabaigoje buvau ramus ir spaudžiau, bet kiti turėjo daugiau jėgų nei aš. Tai man reiškia daug. Tai sunkus sportas, žmonės nežino, kad už šio medalio slypi daug nusivylimų, daug nesėkmingų varžybų, prarastų progų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kenijos atletas Vincentas Ngetichas anksti išsiveržė į priekį, bet sportininkai laikėsi grupėje. Jis pirmavo po 5 km (15:22), o iš paskos sekė A. Petrosas, A. Simbu, I. Aouanis, taip pat Abelis Chelangatas, Isaacas Mpofu, Sondre Moenas, Suldanas Hassanas, Deresa Geleta ir Stephenas Kissa.

Esant karštoms ir drėgnoms sąlygoms, sportininkai vėsinosi ledu ir kempinėlėmis, netgi dalijosi jomis tarpusavyje.

REKLAMA

Maratono pabaigoje atsiliko dėl aukso liko kovoti I. Aouanis, A. Petrosas ir A. Simbu. Priartėjus prie stadiono, A. Simbu vos nenubėgo ne ta kryptimi.

Įbėgus į stadioną, A. Petrosas spurtavo likus 200 metrų, iš paskos – A. Simbu. A. Petrosas du kartus atsisuko, o nugalėtoją nulėmė fotofinišas. Abu sportininkai užfiksavo identišką laiką, tačiau juos skyrė vos trys šimtosiomis sekundės dalys.

„Kai įbėgome į stadioną, nebuvau tikras, ar laimėsiu. Nežinojau, ar laimėjau. Bet kai pamačiau save rezultatų viršuje per ekraną, atsikvėpiau, – sakė A. Simbu. Prieš šį čempionatą treniravausi Tanzanijoje ir tos sąlygos man padėjo. Atsimenu, kai pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse buvo labai sunku – kalvos, pakilimai ir nuokalnės. Todėl prieš Tokiją nusprendžiau treniruotis skirtingose vietose. Kartais bėgau į kalnus ir tai padarė skirtumą čia. Varžybų metu turėjau daug sunkių momentų, bet vis sau kartojau, kad niekada nepasiduosiu.“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų