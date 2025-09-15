Pasaulio čempionate – trauma per apšilimą, alinantis karštis ir dramatiškas bei fotofinišo pareikalavęs vyrų maratonas

M. Caudery pasitempė čiurną apšildama, kai po bandymo įsibėgėti kairę koją pastatė ant nusileidimo čiužinio.
25-erių sportininkė gavo medicininę pagalbą ir sulaukė kolegių palaikymo, bet tapo aišku, kad jos pasirodymas baigėsi net neprasidėjęs.
Emocinga M. Caudery užsidengė veidą rankomis ir buvo išvežta iš stadiono vežimėliu prieš pat varžybų pradžią.
🇬🇧Molly Caudery injured during warmups and unable to compete in the pole vault 💔 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/xCLOvwfuwx— Travis Miller (@travismillerx13) September 15, 2025
Esant maždaug 30 laipsnių karščiui ir didžiulei drėgmei, vyrų maratono nebaigė E. Cairessas. 27-erių britas sustojo šalikelėje likus mažiau nei penkiems kilometrams, kai lyderių grupė pradėjo tolti.
„Atidaviau viską. Tiesiog per daug įkaitau, viskas labai paprasta. Sąlygos buvo labai sunkios, – sakė E. Cairessas. – Kai sustojau, prireikė daug laiko, kol vėl pasijutau normaliai. Naudojau visas stotis – ledą, kempinėles. Tai padėjo, bet vis tiek buvo per karšta. Kiek galėjau, ruošiausi tokioms sąlygoms, derindamas jas su treniruotėmis. Dar nesu patyręs tokių sąlygų, bet tai tik mano ketvirtas maratonas. Padariau viską, ką galėjau.“
Lenktynes po sprinto dramatiškame finiše laimėjo Tanzanijos bėgikas Alphonce’as Simbu, kuris paskuinėmis milisekundėmis aplenkė vokietį Amanalą Petrosą ir savo šaliai iškovojo pirmąjį pasaulio čempiono titulą.
Abiejų laikas – 2 val. 9 min. 48 sek., tačiau po fotofinišo paaiškėjo, kad A. Simbu auksą išplėšė 0,03 sek. skirtumu – tai mažiausias pergalės skirtumas maratone pasaulio čempionatų istorijoje, mažesnis net nei sekmadienio 100 m finaluose.
We’ll just leave this here…#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ELYMOyaHfQ— World Athletics (@WorldAthletics) September 15, 2025
Even marathoners need to learn how to dip these days...😅— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025
The men's marathon in Tokyo came down to a sprint between Alphonce Simbu 🇹🇿 and Amanal Petros 🇩🇪 pic.twitter.com/uQw6PcwrUJ
Mtaalam kabisa @simbualphonce ameandika historia kwa kushinda mbio za wanaume kwenye Mashindano ya Dunia ya Riadha 2025 Japan.
Ushindi huu unamfanya Simbu, mwenye umri wa miaka 33, kuwa Mtanzania wa kwanza kushinda dhahabu kwenye Mashindano ya Dunia.#RememberTheName - SIMBU🔥 pic.twitter.com/myO3qHxqmqREKLAMA— RememberTheName (@albogastbm) September 15, 2025
Trečią vietą užėmė italas Iliassas Aouani, kuris finišavo per 2 val. 9 min. 53 sek.
Dar viena trauma ištiko Sarah Tait, kuri krito praėjus mažiau nei dviem minutėms nuo starto moterų 3000 m kliūtinio bėgimo atrankoje.
24-erių S. Tait, šiemet pagerinusi asmeninį rekordą daugiau nei 30 sekundžių ir iškovojusi kelialapį į pirmąjį pasaulio čempionatą, negalėjo tęsti ir ašarodama buvo išvežta vežimėliu.
今後この選手を応援することにした。目の前の出来事でしっかり焼き付いてしまったよ。Sarah Taitさんね、覚えた！ pic.twitter.com/urzmwOPsSl— tami (@mika_gets_it) September 15, 2025
