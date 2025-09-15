Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio čempionate – trauma per apšilimą, alinantis karštis ir dramatiškas bei fotofinišo pareikalavęs vyrų maratonas

2025-09-15 10:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 10:07

2024 m. pasaulio uždarų patalpų čempionė britė Molly Caudery bandymą iškovoti šuolio su kartimi aukso medalį Tokijuje rengiamame pasaulio čempionate sugriovė trauma, o sudėtingos sąlygos lėmė, kad 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių ketvirtosios vietos laimėtojas britas Emile Cairessas pasitraukė iš vyrų maratono likus mažiau nei penkiems kilometrams iki finišo.

Alphonce’as Simbu ir Amanalas Petrosas | Scanpix nuotr.

0

M. Caudery pasitempė čiurną apšildama, kai po bandymo įsibėgėti kairę koją pastatė ant nusileidimo čiužinio.

25-erių sportininkė gavo medicininę pagalbą ir sulaukė kolegių palaikymo, bet tapo aišku, kad jos pasirodymas baigėsi net neprasidėjęs.

Emocinga M. Caudery užsidengė veidą rankomis ir buvo išvežta iš stadiono vežimėliu prieš pat varžybų pradžią.

Esant maždaug 30 laipsnių karščiui ir didžiulei drėgmei, vyrų maratono nebaigė E. Cairessas. 27-erių britas sustojo šalikelėje likus mažiau nei penkiems kilometrams, kai lyderių grupė pradėjo tolti.

„Atidaviau viską. Tiesiog per daug įkaitau, viskas labai paprasta. Sąlygos buvo labai sunkios, – sakė E. Cairessas. – Kai sustojau, prireikė daug laiko, kol vėl pasijutau normaliai. Naudojau visas stotis – ledą, kempinėles. Tai padėjo, bet vis tiek buvo per karšta. Kiek galėjau, ruošiausi tokioms sąlygoms, derindamas jas su treniruotėmis. Dar nesu patyręs tokių sąlygų, bet tai tik mano ketvirtas maratonas. Padariau viską, ką galėjau.“

Lenktynes po sprinto dramatiškame finiše laimėjo Tanzanijos bėgikas Alphonce’as Simbu, kuris paskuinėmis milisekundėmis aplenkė vokietį Amanalą Petrosą ir savo šaliai iškovojo pirmąjį pasaulio čempiono titulą.

Abiejų laikas – 2 val. 9 min. 48 sek., tačiau po fotofinišo paaiškėjo, kad A. Simbu auksą išplėšė 0,03 sek. skirtumu – tai mažiausias pergalės skirtumas maratone pasaulio čempionatų istorijoje, mažesnis net nei sekmadienio 100 m finaluose.

Trečią vietą užėmė italas Iliassas Aouani, kuris finišavo per 2 val. 9 min. 53 sek.

Dar viena trauma ištiko Sarah Tait, kuri krito praėjus mažiau nei dviem minutėms nuo starto moterų 3000 m kliūtinio bėgimo atrankoje.

24-erių S. Tait, šiemet pagerinusi asmeninį rekordą daugiau nei 30 sekundžių ir iškovojusi kelialapį į pirmąjį pasaulio čempionatą, negalėjo tęsti ir ašarodama buvo išvežta vežimėliu.

