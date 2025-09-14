Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Favoritė pasaulio čempionate Tokijuje patyrė nesėkmę – visi metimai neįskaityti

2025-09-14 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 22:36

Tituluota JAV kūjo metikė Brooke Andersen į pasaulio čempionatą Tokijuje (Japonija) atvyko kaip sezono lyderė, o išvyks...nepasiekusi jokio rezultato.

Brooke Andersen | Scanpix nuotr.

Tituluota JAV kūjo metikė Brooke Andersen į pasaulio čempionatą Tokijuje (Japonija) atvyko kaip sezono lyderė, o išvyks...nepasiekusi jokio rezultato.

0

Sekmadienį atrankoje visi amerikietės metimai buvo neįskaityti. B. Andersen buvo vienintelė iš 36 dalyvių, kuri neužfiksavo jokio rezultato.

„Esu sugniuždyta ir nusivylusi. Man plyšta širdis.

Šis pasirodymas neatspindi, kiek daug sunkaus darbo, pasiaukojimo, kraujo, prakaito ir ašarų išliejau per pastaruosius metus. Esu nusivylusi šiandiena, bet žinau, kad šiame sporte dar turiu daug ko pasiekti. Viena bloga diena manęs kaip žmogaus ar sportininkės neapibrėžia ir neatima to, ką pasiekiau šiais metais. Didžiuojuosi, kad pavyko atsitiesti psichologiškai ir fiziškai po to, kai pernai nepatekau į komandą, bet, atvirai pasakius, meluočiau, jei sakyčiau, kad neįsivaizdavau kitokios šių metų pabaigos. Nėra lengva tvarkytis su galvos svaigimu metimo metu – iš tikrųjų tai labai sunku, kai dar prieš žengiant į sektorių viskas sukasi.

Visada esu dėkinga, kad galiu atstovauti JAV. Paskutinį kartą, kai 2021 m. išvykau iš Tokijo jausdama tą patį, tai mano viduje uždegė ugnį, ir šį kartą – ne kitaip. Trokštu grįžti būdama stipresnė, geresnė ir stabilesnė. Likę dveji metai iki 2027 m. pasaulio čempionato yra laikas dirbti taip, kaip dar niekada nedirbau“,– rašė B. Andersen.

30-metė B. Andersen šiemet yra pasiekusi du geriausius sezono rezultatus pasaulyje – 79,29 m ir 79,24 m. Juos amerikietė fiksavo gegužę ir birželį. Palyginimui, vietai pasaulio čempionato Tokijuje finale užteko vos 70,70 m rezultato.

B. Andersen 2022 m. Judžine (JAV) iškovojo pasaulio čempionato auksą.

