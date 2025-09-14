Pasaulio lengvosios atletikos čempionate – istorinė Gressier pergalė lėčiausiame visų laikų finale

Vyrų 10 000 m bėgimą netikėtai laimėjo prancūzas Jimmy Gressier (28:55.77 min.). Jis aplenkė etiopą Yomifą Kejelchą (28:55.83) ir švedą Andreasą Almgreną (28:56.02). Paryžiaus olimpinis vicečempionas etiopas Berihu Aregawi tebuvo 12-as (29:02.02), o pernai olimpinę bronzą pelnęs amerikietis Grantas Fisheris finišavo 8-as (28:57.85).
Būdavo įprasta, kad šioje rungtyje pasaulio čempionatuose dominuodavo Afrikoję gimę sportininkai, tačiau J. Gressier puikiai pasinaudojo tuo, kad bėgimas buvo lėtas ir išplėšė įspūdingą pergalę. Šis 10 000 m bėgimo finalas apskritai buvo lėčiausias per pasaulio čempionato istoriją.
J. Gressier tapo tik antru Europoje gimusiu žmogumi, kuris yra laimėjęs 10 000 m bėgimą pasaulio čempionate. Pirmasis dar 1983 m. tai padarė italas Alberto Cova, o vėliau 18 finalų paeiliui laimėjo Afrikoje gimę atletai.
Moterų disko metime pagaliau triumfavo amerikietė Valarie Allman. Dukart olimpinė čempionė diską nusviedė 69,48 m ir beveik 2 m aplenkė olandę Jorindę van Klinken (67,50). Trečia liko kubietė Silinda Morales (67,25), ketvirta – Švedijos rekordą pagerinusi Vanessa Kamga (66,61).
Dukart pasaulio čempionė kroatė Sandra Elkaševič tenkinosi 5-a vieta (65,82), o titulą gynusi amerikietė Laulauga Tausaga liko 6-a (65,49).
Paryžiaus olimpinė čempionė amerikietė Tara Davis-Woodhall tapo moterų šuolio į tolį rungties čempione, pasiekusi geriausią sezono rezultatą pasaulyje (7,13). Už jos liko vokietė Malaika Mihambo (6,99) bei karjeros rekordą pakartojusi kolumbietė Natalia Linares (6,92).
Moterų maratoną laimėjo Tokijo olimpinė čempionė Peres Jepchirchir iš Kenijos (2:24:43). Antra atbėgo etiopė Tigst Assefa (2:24:45), o bronzą netikėtai iškovojo nuo šių metų Urugvajui pradėjusi atstovauti Julia Paternain (2:27:23). J. Paternain gimė urugvajiečių šeimoje Meksikoje ir dar vaikystėje su tėvais persikėlė gyventi į Didžiąją Britaniją. Ji turi 3 pasus ir iki šių metų gynė Didžiosios Britanijos garbę. J. Paternain iškovojo pirmąjį medalį Urugvajui per pasaulio lengvosios atletikos čempionatų istoriją.
