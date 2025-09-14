Sesės indėlį į debiutą pasaulio čempionate akcentavęs Baikštys: „Gal net nebūčiau tiek varžybų dalyvavęs“

2.16 m aukštis lietuviui pakluso pirmu bandymu, o 2.21 m įveikti nepavyko, nors antrame ir trečiame bandyme trūko nedaug. Po rungties J. Baikštys užfiksuotu rezultatu patenkintas nebuvo, tačiau pridūrė, kad stebuklo ir nesitikėjo: „2.16 m – tiek šokinėjau paauglystėje. Tas rezultatas tikrai manęs netenkina. Šiai dienai 2.21 m būtų maksimalus rezultatas. Išsišokinėjau rugpjūčio mėnesį, kai atidaviau viską, kad patekčiau čia. Forma automatiškai krenta ir nieko negali padaryti. 2.21 m buvo įmanoma, bet ne daugiau.“
Rugpjūtį lengvaatletis dalyvavo net penkiose varžybose. Dar vienas startas laukė rugsėjo pradžioje. Per šią atkarpą J. Baikštys nugalėtoju tapo keturis kartus, sykį užėmė antrą vietą ir kartą liko šalia apdovanojimų pakylos.
Pasaulio čempionato šuolio į aukštį kvalifikacijoje dalyviams sklandžiai įveikti 2.21 m ir 2.25 m aukščių nepavyko. Kartelė dažnai krito žemyn, o varžybas vis stabdė 400 m atrankos bėgimai.
„Įdomumai prasidėjo tada, kai sužinojome, kad 90 minučių prieš rungtį bus išvedimai. Pramankštą darėme kitame stadione ir tada per miestą keliavome į čia. Be to, labai didelis pradinis aukštis. 2.16 m – labai aukštai. Bijojau, kad galiu neužfiksuoti rezultato, bet taip nenutiko. Gianmarco Tamberi visą sezoną prastai šokinėjo, tai nenustebino, o kitų rezultatų dar nežinau“, – sąlygas čempionate ir varžovų rezultatus komentavo J. Baikštys.
2022 metais ir 2024 metais Europos čempionatuose dalyvavęs J. Baikštys planetos pirmenybių labai neišaukštino, tačiau pabrėžė, kad įtampos čia daugiau: „Reikėjo toliau skristi. Gal didesnė įtampa jaučiasi, daugiau žvaigždžių, visi viename viešbutyje gyvena. Stadionas didelis, daug žmonių, bet Europos čempionatuose irgi yra buvę apie 70 tūkst. žmonių. Tas vardas, kad čia yra pasaulio čempionatas, ir daro didžiausią įtampą.“
Šį sezoną lietuvis pradėjo birželio viduryje, kai Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose įveikė 2.20 m aukštį ir iškovojo pergalę. Netrukus laukė startas Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione (2.18 m), tačiau tuo metu lengvaatletis nė nenutuokė, kad gali pretenduoti į vietą pasaulio čempionate. Reikiamu momentu į pagalbą atskubėjo sesė Urtė Baikštytė. Šuolininkė į aukštį įpūtė vilties, o netrukus žodžiai konvertavosi į veiksmus – rugpjūčio pradžioje J. Baikštys pakartojo asmeninį rekordą (2.27 m), vėliau dar du sykius įveikė 2.21 m aukštį.
„Sezonui prasidėjus nebuvau pačios geriausios formos ir nuotaikos. Pradėjau dalyvauti varžybose ir nieko gero ten nešokau. Tada sesė pradėjo man sakyti, kad yra tų šansų. Pradėjo įtikinėti, nors aš nelabai tikėjau. Sesė įkvėpė, kad įmanomi tie dalykai. Gal net nebūčiau tiek varžybų dalyvavęs, gal būčiau pradėjęs ilsėtis ir kitam sezonui ruoštis, bet spaudžiau spaudžiau spaudžiau ir išspaudėme kažką. Viską išspaudėme rugpjūtį, o rugsėjį jau neliko nieko“, – apie U. Baikštytės įtaką pasakojo šuolininkas.
Po debiuto pasaulio čempionate J. Baikštys vylėsi, kad galbūt ateityje tai padės geriau tvarkytis su įtampa. Apie gerą patirtį ir pamokas kalbėjęs sportininkas sezoną vertina banguotai, tačiau į kitus metus žiūri pozityviai: „Kai 2.27 m peršokau Belgrade, tai ir iki 2.30 m nedaug trūko. Ten jau detalės sutrukdė. Tas vienas šuolis, o vėliau ir dar keli, nuteikia labai gerai.“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!