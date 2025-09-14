Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Melissa Jefferson-Wooden pasiekė naują pasaulio čempionatų rekordą ir įsitaisė tarp greičiausių bėgikių istorijoje

2025-09-14 16:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 16:50

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate greičiausios moters titulą iškovojo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden.

Melissa Jefferson-Wooden | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate greičiausios moters titulą iškovojo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden.

0

24-erių atletė 100 m nubėgo per 10.61 sek. Naujoji čempionė pagerino 2023 m. tautietės Sha‘Carri Richardson pasiektą pasaulio čempionatų rekordą (10.65).

M. Jefferson-Wooden pasiektas rezultatas yra 4-as per visą moterų 100 m bėgimo istoriją. Greičiau yra bėgusios tik jamaikietės Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.60) ir Elaine Thompson-Herah (10.54) bei dar 1988 m. pasaulio rekordą pasiekusi amerikietė Florence Griffith Joyner (10.49).

Sidabrą Tokijuje pelnė jamaikietė Tina Clayton, bėgusi greičiausiai gyvenime (10.76). Bronza tenkinosi Paryžiaus olimpinė čempionė Julien Alfred (10.84) iš Sent Lusijos.

Pasaulio čempionės titulą gynusi Sh. Richardson atbėgo 5-a (10.94), o paskutinėse karjeros varžybose dalyvaujanti legendinė Sh-A. Fraser-Pryce – 6-a (11.03).

Moterų 100 m bėgimo finalo rezultatai:

