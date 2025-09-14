Melissa Jefferson-Wooden pasiekė naują pasaulio čempionatų rekordą ir įsitaisė tarp greičiausių bėgikių istorijoje

24-erių atletė 100 m nubėgo per 10.61 sek. Naujoji čempionė pagerino 2023 m. tautietės Sha‘Carri Richardson pasiektą pasaulio čempionatų rekordą (10.65).
Melissa Jefferson-Wooden🇺🇸 runs the 4th fastest time ever and a championship record of 10.61s to win the World title— Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 14, 2025
Tina Clayton🇯🇲 was second in 10.76s and Julien Alfred🇱🇨 in third (10.84s) pic.twitter.com/Wdp5nvC6km
M. Jefferson-Wooden pasiektas rezultatas yra 4-as per visą moterų 100 m bėgimo istoriją. Greičiau yra bėgusios tik jamaikietės Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.60) ir Elaine Thompson-Herah (10.54) bei dar 1988 m. pasaulio rekordą pasiekusi amerikietė Florence Griffith Joyner (10.49).
Sidabrą Tokijuje pelnė jamaikietė Tina Clayton, bėgusi greičiausiai gyvenime (10.76). Bronza tenkinosi Paryžiaus olimpinė čempionė Julien Alfred (10.84) iš Sent Lusijos.
Pasaulio čempionės titulą gynusi Sh. Richardson atbėgo 5-a (10.94), o paskutinėse karjeros varžybose dalyvaujanti legendinė Sh-A. Fraser-Pryce – 6-a (11.03).
Moterų 100 m bėgimo finalo rezultatai:
