Juozas Baikštys nepateko į pasaulio lengvosios atletikos čempionato finalą, dužo ir tituluoto italo viltys

Kvalifikacijos B grupėje lietuvis pirmu bandymu įveikė 2,16 m aukštį, o 2,21 m aukštis jam taip ir nepakluso. J. Baikštys pasidalino 22-28 vietas tarp 33 dalyvių ir į finalą nepateko.
Kvalifikacinis normatyvas siekė 2,30 m, bet tokio rezultato neprireikė. Į finalą pateko tie 13 sportininkų, kurie įveikė 2,25 m aukštį.
Kiek anksčiau šiemet J. Baikštys pakartojo karjeros rekordą, kai įveikė 2,27 m aukštį. Tai tuo pačiu yra ir geriausias Lietuvos sezono rezultatas.
Kartu su J. Baikščiu 22-28 vietas pasidalino ir pasaulio čempiono titulą gynęs italas Gianmarco Tamberi. Jis dėl reabilitacijos po traumos vėlai pradėjo pasiruošimą šiam sezonui ir nespėjo įgyti geros formos, o vos prieš mėnesį G. Tamberi žmona pagimdė dukrelę. Italas abejojo, ar jam verta vykti į Tokiją, bet, po diskusijų su žmona sutarė, kad vyks į pasaulio čempionatą.
„Nėra čia ką komentuoti. Apšilimo metu jaučiausi gerai, bet rezultatas buvo nuviliantis. Apmaudžiausia tai, kad nė vieno šuolio neatlikau tinkamai. Esu piktas, nes rezultatas tikrai prastas. Skaudu. Pernai aš nebenorėjau tęsti treniruočių, dabar esu pilnas sportinio pykčio ir tai man pridės motyvacijos tęsti karjerą. Didžiuojuosi komandos draugais ir draugėmis, o pats dabar trokštu kuo greičiau grįžti pas savo žmoną“, – sakė 33-ejų G. Tamberi.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!