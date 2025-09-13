Druskininkuose paaiškėjo Lietuvos čempionai: Kavaliauskaitė žingsniavo greičiau už visus vyrus

Vyrai. 1.Deividas Balevičius 47:26 (asmeninis rekordas), 2.Tauras-Jokūbas Grincevičius 48:07, 3.Liudas Grincevičius (visi – Švenčionys) 52:51.
Moterys. 1.Austėja Kavaliauskaitė (Švenčionys/Kėdainiai) 46:26 (asmeninis rekordas, geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Miglė Damynaitė (Prienai) 56:52.
Kitose amžiaus grupėse „Druskininkai 2025” nugalėtojais tapo:
Jaunuoliai. 10 km. Liudas Grincevičius (Švenčionys) 52:51
Jauniai. 5 km. Libertas Kulieša (Birštonas) 23:29
Jaunučiai. 3 km. Pijus Šmitas (Kėdainiai) 16:47
Berniukai. 1 km. Emils Grandans (Latvija) 4:36
Veteranai. 5 km. Tomas Miškinis 29:15
Jaunuolės. 5 km. Ema Olišauskaitė (Druskininkai) 28:42
Jaunės. 3 km. Orinta Stanevičiūtė (Jonava) 17:00
Jaunutės. 1 km. Agnieška Makevič (Švenčionys) 4:42
Mergaitės. 1 km. Eva Kubiliūtė (Kaunas) 5:04
Veteranės. 3 km. Iwona Grinholc (Lenkija) 17:54
