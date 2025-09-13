Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Druskininkuose paaiškėjo Lietuvos čempionai: Kavaliauskaitė žingsniavo greičiau už visus vyrus

2025-09-13 22:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 22:37

Šeštadienį XXXIII tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose „Druskininkai 2025” paaiškėjo šių metų Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionato prizininkai.

Austėja Kavaliauskaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Šeštadienį XXXIII tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose „Druskininkai 2025” paaiškėjo šių metų Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionato prizininkai.

REKLAMA
0

Vyrai. 1.Deividas Balevičius 47:26 (asmeninis rekordas), 2.Tauras-Jokūbas Grincevičius 48:07, 3.Liudas Grincevičius (visi – Švenčionys) 52:51.

Moterys. 1.Austėja Kavaliauskaitė (Švenčionys/Kėdainiai) 46:26 (asmeninis rekordas, geriausias Lietuvos sezono rezultatas), 2.Miglė Damynaitė (Prienai) 56:52.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitose amžiaus grupėse „Druskininkai 2025” nugalėtojais tapo:

Jaunuoliai. 10 km. Liudas Grincevičius (Švenčionys) 52:51

REKLAMA
REKLAMA

Jauniai. 5 km. Libertas Kulieša (Birštonas) 23:29

Jaunučiai. 3 km. Pijus Šmitas (Kėdainiai) 16:47

Berniukai. 1 km. Emils Grandans (Latvija) 4:36

Veteranai. 5 km. Tomas Miškinis 29:15

Jaunuolės. 5 km. Ema Olišauskaitė (Druskininkai) 28:42

Jaunės. 3 km. Orinta Stanevičiūtė (Jonava) 17:00

Jaunutės. 1 km. Agnieška Makevič (Švenčionys) 4:42

Mergaitės. 1 km. Eva Kubiliūtė (Kaunas) 5:04

Veteranės. 3 km. Iwona Grinholc (Lenkija) 17:54

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų