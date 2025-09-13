Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojas atskleidė: po 14-os areštų banko sąskaitoje liko vos 14 JAV dolerių

2025-09-13 22:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 22:28

Artėjančią naktį San Antonijuje (JAV) į UFC narvą žengs amerikietis Sedriques Dumas (10-3), kuris susitiks su tautiečiu Zachu Reese‘u (9-2).

Sedriques Dumas | Scanpix nuotr.

Artėjančią naktį San Antonijuje (JAV) į UFC narvą žengs amerikietis Sedriques Dumas (10-3), kuris susitiks su tautiečiu Zachu Reese‘u (9-2).

0

S. Dumas neslepia, kad ši kova jam yra gyvybiškai reikalinga. JAV kovotojas neseniai atskleidė, kad jo banko sąskaitoje yra likę vos mažiau nei 14 JAV dolerių. Jei ne kova šį savaitgalį, S. Dumas „paskęstų“ skolose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Štai ką reiškia būti suaugusiam, mokėti už teisines paslaugas ir pan. Mane nervina tie, kurie sako, kad mes (UFC kovotojai – aut. past.) neturime problemų. Galite iš to juoktis kiek norite“, – rašė S. Dumas.

Amerikiečio finansinė situacija būtų geresnė, jei ne jo teisinės problemos, dėl kurių S. Dumas negalėjo kautis „UFC 317“ turnyre prieš Jacksoną McVey. S. Dumas reikėjo dėvėti apykoję ir jis teisiškai negalėjo jos nusiimti laiku, o žengti į UFC narvą dėvint apykoję yra draudžiama.

S. Dumas per gyvenimą jau buvo areštuotas 14 kartų. Neseniai jis buvo apkaltintas smurtu artimoje aplinkoje prieš savo merginą, o policija kovotoją tąkart rado besislepiantį...šuns narve.

UFC turnyro San Antonijuje (JAV) pagrindinę programą sekmadienį nuo 1 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

