UFC kovotojas atskleidė: po 14-os areštų banko sąskaitoje liko vos 14 JAV dolerių

S. Dumas neslepia, kad ši kova jam yra gyvybiškai reikalinga. JAV kovotojas neseniai atskleidė, kad jo banko sąskaitoje yra likę vos mažiau nei 14 JAV dolerių. Jei ne kova šį savaitgalį, S. Dumas „paskęstų“ skolose.
„Štai ką reiškia būti suaugusiam, mokėti už teisines paslaugas ir pan. Mane nervina tie, kurie sako, kad mes (UFC kovotojai – aut. past.) neturime problemų. Galite iš to juoktis kiek norite“, – rašė S. Dumas.
Amerikiečio finansinė situacija būtų geresnė, jei ne jo teisinės problemos, dėl kurių S. Dumas negalėjo kautis „UFC 317“ turnyre prieš Jacksoną McVey. S. Dumas reikėjo dėvėti apykoję ir jis teisiškai negalėjo jos nusiimti laiku, o žengti į UFC narvą dėvint apykoję yra draudžiama.
S. Dumas per gyvenimą jau buvo areštuotas 14 kartų. Neseniai jis buvo apkaltintas smurtu artimoje aplinkoje prieš savo merginą, o policija kovotoją tąkart rado besislepiantį...šuns narve.
Sedriques Dumas hid from the police in a dog crate 😭😭😭😭😭— UFC White Tiger (@UFCWhiteTiger) May 6, 2025
You can’t make this up#UFC315 pic.twitter.com/XhCT4gtdqq
Sedriques “The Reaper” Dumas had to withdraw from his scheduled UFC 317 bout because his ankle monitor—mandated as part of his bond—can’t be removed in time. Florida court records show he’s currently restricted to a 100‑mile radius from home under GPS monitoring, and the… pic.twitter.com/9CG2501rmK— West Till Death (@WestTillDeath) June 25, 2025
UFC turnyro San Antonijuje (JAV) pagrindinę programą sekmadienį nuo 1 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
