TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kaune – išskirtinio dokumentinio filmo apie kovotoją Ernestą Kareckaitę premjera

2025-09-12 13:15 / šaltinis: Sportas.lt
Ketvirtadienį Kaune įvyko įspūdinga premjera – susirinkusiems svečiams buvo pristatytas išskirtinis dokumentinis filmas „Kareckaitė. Svajonės link“, kurio premjeroje dalyvavo ir pati UFC kovotoja Ernesta Kareckaitė.

UTMA nuotr. | Allos Fedorčenko ir Manto Stankevičiaus nuotr.

„Kareckaitė. Svajonės link“ – unikalus dviejų dalių dokumentinis filmas, kuris yra UTMA komandos kūrybinis produktas.

Į pirmosios dalies premjerą susirinko UTMA komanda, filmo kūrybinė komanda, E. Kareckaitė, jos treneris Ignas Barysas, Lietuvos kovinio sporto atstovai ir kiti visuomenėje garsūs žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dokumentinis filmas „Kareckaitė. Svajonės link“ nuo rugsėjo 12 d. yra pasiekiamas ir jį galima žiūrėti „Go3“ televizijoje.

Dokumentiniame filme yra atskleidžiamas E. Kareckaitės kelias koviniame sporte ir jos kelionė iki didžiausios ir pagrindinės MMA kovų organizacijos pasaulyje – UFC.

Filme yra atskleidžiama kovotojos kelionė – nuo sportinio starto plaukimo baseinuose iki drąsaus sprendimo pasukti į kovinį sportą, kilimo link aukščiausių kovinio sporto pasiekimo viršūnių, čempionės diržo, o galiausiai ir atvertų durų į prestižinę UFC organizaciją.

UTMA kūrybinė komanda lydėjo E. Kareckaitę ir jos pasiruošimo kovai prieš Nicolle Caliari metu, tad dokumentinis filmas atskleidžia ir unikalius pasiruošimo kovoms ir pačių nuoširdžiausių emocijų užkulisius.

Dviejų dalių dokumentinį filmą „Kareckaitė. Svajonės link“ nuo šiandien galima žiūrėti „Go3“ televizijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

