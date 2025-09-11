Ukrainos UFC kovotoja ir modelis Maryna Moroz diskvalifikuota už dopingo vartojimą

2025 m. birželio 25 d. ir 2025 m. liepos 16 d. paimtuose M. Moroz mėginiuose rasta meldoniumo pėdsakų. Ukrainietei buvo skirta 1 metų diskvalifikacija.
Pažymima, kad M. Moroz grėsė 2 metų diskvalifikacija, bet bausmė buvo sušvelninta, nes ukrainietė sutiko bendrauti su tyrėjais ir pateikė visą informaciją.
M. Moroz teisinosi, kad dėl tam tikrų sveikatos problemų jai meldoniumą vartoti pasiūlė licencijuotas gydytojas. Visgi, šis sprendimas dopingo agentūros neįtikino. Pažymima, kad pati M. Moroz gydytojui nepasakė, jog yra testuojama dėl dopingo vartojimo, nesikonsultavo su UFC dėl meldoniumo vartojimo ir nepateikė prašymo gauti specialų leidimą vartoti meldoniumą, jei jis jai išties buvo būtinas norint pasveikti.
Pati ukrainietė po diskvalifikacijos dalinosi filosofine žinute: „Gyvenimas yra kupinas iššūkių, bet net sunkiausiais momentais mes galime atrasti vidinę stiprybę, nusišypsoti ir eiti į priekį“.
2022 m. M. Moroz tapo pirmąja UFC kovotoja istorijoje, sudariusia kontraktą su „Playboy“. Taip pat ukrainietė turi savo paskyrą „OnlyFans“ platformoje.
M. Moroz UFC debiutavo dar 2015 m. Vienu metu ukrainietė turėjo 3 pergalių seriją, bet vėliau patyrė 3 nesėkmes paeiliui.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!