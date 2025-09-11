Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC Paryžiaus turnyre Keita maldavo varžovo sutikti kautis ir siūlė pusę savo uždarbio

2025-09-11 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 16:44

Praėjusią savaitę Paryžiuje (Prancūzija) surengtame UFC turnyre iš pagrindinės programos teko išbraukti vieną kovą.

Losene Keita ir Patricio Freire | Instagram.com nuotr

Praėjusią savaitę Paryžiuje (Prancūzija) surengtame UFC turnyre iš pagrindinės programos teko išbraukti vieną kovą.

0

Losene Keita 1,36 kg viršijo svorio limitą ir jo kova su svorį sėkmingai numetusiu Patricio „Pitbuliu“ Freire buvo atšaukta. Pastarasis „pasiuntė“ L. Keitą ir paragino UFC įtraukti jį į Rio de Žaneiro (Brazilija) turnyro programą.

„Aš savo darbą padariau, varžovas – ne. Vėlai gavau kvietimą dalyvauti šiame turnyre, bet pasiūlymą priėmiau, atskridau čia, susitvarkiau su aklimatizacija ir numečiau svorį. Mano varžovas buvo namuose, turėjo 3 papildomas valandas numesti svorį, bet nusprendė to nedaryti“, – nervinosi P. Freire.

Neseniai brazilas paviešino tai, kas dėjosi turnyro užkulisiuose. L. Keita, nenumetęs svorio, apsilankė varžovo stovykloje ir maldavo, kad šis sutiktų kautis.

„Prašau! Aš susimoviau... Prašau, aš visą gyvenimą laukiau šito šanso“, – sakė L. Keita.

P. Freire tada paklausė, kodėl varžovas nesugebėjo numesti svorio.

„Mano kūnas nebeišskiria daugiau prakaito, svoris nebekrenta. Išbandėme viską. Tai mano gyvenimas, aš tiesiog trokštu kovoti. Nesikoviau visus metus. Prašau tavęs“, – sakė L. Keita.

P. Freire varžovo kalbos neįtikino: „Tu – UFC naujokas, bet aš daviau tau šansą kautis su manimi. Negaliu tau dar suteikti privilegijos kautis nenumetus svorio“.

L. Keita tada pasiūlė varžovui 50 proc. savo uždarbio: „Pasiimk pusę mano uždarbio, man tai nerūpi. Brolau, nedaryk man to. Tu esi kovotojas, o aš anksčiau niekada neturėjau problemų metant svorį“.

P. Freire savo principų neišsižadėjo: „Taip, aš kovotojas, bet, tuo pačiu, ir profesionalas. Aš pasiekiau 145 svarų ribą. Tau dar liko 1,5 valandos numesti svorį. Tu jaunesnis, stipresnis ir greitesnis. Jei tau čia netinka, tada pereik į lengvo svorio kategoriją“.

