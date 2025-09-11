Bukausko nokautas Paryžiuje užbaigė Craigo karjerą UFC narve: „Nenorėjau būti toks kaip Fergusonas“

Po kovos P. Craigas davė interviu žurnalistui Arieliui Helwani ir pabrėžė, kad iš anksto buvo nusprendęs, jog kova su M. Bukausku jam bus paskutinė.
„Buvau apsisprendęs, kad nepriklausomai nuo kovos baigties, tai bus paskutinis mano pasirodymas. Yra daug žmonių, kurie su tam tikru kartėliu baigia karjerą, o aš dabar kaip tik jaučiu palengvėjimą. Žmonės Paryžiuje mane išlydėjo labai gražiai. Man jau tikrai buvo laikas trauktis. Tiesą pasakius, karjerą baigti reikėjo dar po pralaimėjimo prieš Bo Nickalą, bet aš vis atidėliojau tą sprendimą. Nenorėjau, kad man nutiktų tai, kas nutiko Fergusonui, nes dabar žmonės tik ir kalba apie tą jo pralaimėjimų seriją ir tik taip jį prisimena.
Džiaugiuosi, kad paskutinė mano kova vyko su Modestu. Jis yra vienas talentingiausių kovotojų Didžiojoje Britanijoje. Nugalėti taip sparčiai tobulėjantį kovotoją paskutinėje karjeros kovoje būtų buvę įspūdinga, bet aš pralaimėjau ir taip jam tarsi perdaviau estafetę tęsti Didžiosios Britanijos kovotojų tradicijas UFC“, – sakė P. Craigas.
Škotas taip pat bendravo su BBC ir pripažino, kad jo sprendimas pribloškė trenerį Kieraną Reidą.
„Po kovos trenerio paprašiau padėti nusiimti pirštines. Jis sustingo ir pažvelgė į mane bei paklausė, ar aš tikrai to noriu ir ar suprantu, ką tai reiškia. Kai galiausiai palikau tas pirštines narve, atrodė, kad visa įtampa nukrito nuo mano pečių. Vėliau sulaukiau daug gražių žinučių ir esu visiems dėkingas už palaikymą.
Šitame sporte tu atstovauji ne tik sau, bet ir savo treniruočių salei, šeimai, valstybei. Tam, kad normaliai pasiruoštum kovai, tau reikia 10-12 savaičių treniruočių stovyklos. Tuo metu privalai 100 proc. atsiduoti treniruotėms ir nebegali leisti tiek laiko su šeima, kiek norėtum. Supratau, kad tokiu režimu daugiau gyventi aš nebenoriu. Nebegaliu 100 proc. atsiduoti treniruotėms, o komandai pridaryti gėdos, eidamas kautis pilnai tam nepasiruošęs, aš nenoriu“, – teigė P. Craigas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!