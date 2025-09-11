Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC reitingų pokyčiai: Rose Namajunas ir Jasmine Jasudavicius atsidūrė viena šalia kitos

2025-09-11 13:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 13:31

Po UFC turnyro Paryžiuje (Prancūzija) paskelbtas atnaujintas geriausių organizacijos kovotojų reitingas.

Rose Namajunas | Organizatorių nuotr.

Po UFC turnyro Paryžiuje (Prancūzija) paskelbtas atnaujintas geriausių organizacijos kovotojų reitingas.

1

Moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg Maycee Barber aplenkė Jasminę Jasudavicius ir pakilo į 5-ą vietą. Tokiu būdu lietuvių kilmės kanadietė atsidūrė šalia lietuvių kilmės amerikietės Rose Namajunas, kuri išsaugojo 7-ą poziciją.

J. Jasudavicius jau spalio 18 d. stos į didžiausią karjeros kovą su 2-ą vietą reitinge užimančia prancūze Manon Fiorot. Tuo tarpu R. Namajunas kitos savo varžovės dar nežino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moterų 56,7 kg svorio kategorijos reitingas:

Modestas Bukauskas Paryžiuje užbaigė Paulo Craigo karjerą ir pasiekė 4-ą pergalę iš eilės, tačiau į pussunkio svorio kategorijos reitingo 15-uką vis tiek nebuvo įtrauktas, nors lietuvio įveiktas P. Craigas anksčiau ilgai laikėsi 10-uke. Lietuvis tikisi, kad dabar UFC jam suteiks šansą kautis su reitinguotu varžovu.

Dominickas Reyesas pussunkiame svoryje aplenkė Aleksandarą Rakičių ir pakilo į 7-ą vietą, o į 10-uką šoktelėjo Azamatas Murzakanovas, už nugaros palikęs Bogdaną Guskovą.

Vidutinio svorio kategorijoje Caio Borralho prarado 7-ą vietą Robertui Whittakeriui. Brendanas Allenas iškrito iš 10-uko, į 9-ą vietą pakilo Michaelas Page‘as, į 10-ą – Jaredas Cannonier.

Vyrų sunkaus svorio kategorijoje Ante Delija po debiutinės pergalės prieš Marciną Tyburą šoktelėjo į 9-ą vietą, o lenkas krito į 10-ą poziciją. Į 7-ą vietą pakilo Serghei Spivacas, į 8-ą – Derrickas Lewisas.

