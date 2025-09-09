Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Mantas Kondratavičius sieks bilieto į UFC: laukia akistata su nenugalėtu FNC čempionu Las Vegase

2025-09-09 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 23:35

Perspektyvus Lietuvos MMA kovotojas Mantas Kondratavičius (7-1) atsidūrė per žingsnį nuo patekimo į UFC.

Kovos plakatas | Instagram.com nuotr

0

Dar šios vasaros pradžioje lietuvis pranešė, kad pasirašė kontraktą dėl dalyvavimo UFC prezidento Dana White‘o vardo „Contender Series“ turnyre, o neseniai paaiškėjo, su kuo M. Kondratavičiui teks susikauti. Lietuvis dalyvaus rugsėjo 23 d. (ankstyvą rugsėjo 24 d. rytą Lietuvos laiku) „UFC Apex“ patalpose Las Vegase (JAV) vyksiančiame turnyre, kur M. Kondratavičiaus lauks kroatas Dani Barbiras (7-0). Kova planuojama vidutinio svorio kategorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kroatas iki šiol MMA narve yra nenugalėtas. Prieš išvyką į JAV D. Barbiras dominavo FNC organizacijoje, kur dar 2022 m. iškovojo čempiono diržą ir vėliau 2 kartus jį apgynė. Kroatas pasižymi universaliu kovos stiliumi: 3 varžovus jis nokautavo, o 2 oponentus nugalėjo smaugimo veiksmu. Beje, pernai D. Barbiras per 1 min. 46 sek. „užsmaugė“ Tomislavą Spahovičių, kuris praėjusią savaitę grįžo ir nokautavo Artūrą Kudrešovą.

Pergalė „Contender Series“ turnyre efektingu stiliumi praktiškai visada garantuoja kontraktą su UFC. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai ten pralaimėję sportininkai pasirašo sutartis su UFC, jei tik palieka gerą įspūdį D. White‘ui.

Prieš porą metų Ernesta Kareckaitė būtent „Contender Series“ turnyre po efektingos pergalės pelnė kontraktą su UFC.

M. Kondratavičius šių metų pradžioje fantastiškai debiutavo gerai žinomoje „Cage Warriors“ organizacijoje, kur vos per 47 sekundes nokautavo Michaelį Tchamou. Lietuvis įprastai kaunasi vidutinio svorio kategorijoje.

