Bukausko pergalę komentavęs Bispingas: „Craigas nereagavo į aplinką ir nebežinojo, kur randasi“

Modestas Bukauskas with a HELLBOW to KO Paul Craig in the last second of the first-round #UFCParis pic.twitter.com/kO3q3Al0kN— Steven Rae (@stevenrae_) September 6, 2025
Apie šią kovą trumpai pasisakė buvęs UFC pasaulio čempionas Michaelas Bispingas, dabar dirbantis komentatoriumi.
„Prieš pat raundo pabaigą skelbiančią sireną pamatėme vieną žiauriausių smūgių alkūne, kokius tik galima išvysti“, – sakė M. Bispingas.
Nors britas ir pagyrė M. Bukauską už gerą pasirodymą, bet įvardijo vieną sritį, kurioje lietuviui dar reikia pasitempti.
„Bukauskas ėjo priekį, atliko gerus smūgius, kurie kėlė grėsmę varžovui, tačiau vėliau jis įsivėlė į klinčą su Paulu Craigu. Modestas Bukauskas pasirodė puikiai, bet jam vis tiek reikėtų pagerinti kojų darbą. Veltis į klinčą su Paulu Craigu neparanku – juk Craigas kaip tik to ir nori.
Paulas Craigas po to smūgio alkūne nereagavo į aplinką ir nebežinojo, kur randasi. Teisėjas priėmė tinkamą sprendimą, nutraukdamas kovą. Sveikinimai Modestui, jis laimėjo 4-ą kovą iš eilės ir 6-ą iš 7 pastarųjų“, – sakė M. Bispingas.
Buvęs čempionas taip pat pabrėžė, kad P. Craigas gali didžiuotis tuo, kokią karjerą turėjo UFC narve. P. Craigas yra vienintelis, kuriam MMA narve pavyko nugalėti Magomedą Ankalajevą – tą jis padarė paskutinę kovos sekundę.
M. Bispingas apie M. Bukausko kovą (nuo 8:10 min.):
