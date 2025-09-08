Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Bukausko pergalę komentavęs Bispingas: „Craigas nereagavo į aplinką ir nebežinojo, kur randasi“

2025-09-08 18:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 18:54

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

Nokautas | „Stop“ kadras

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

REKLAMA
0

Apie šią kovą trumpai pasisakė buvęs UFC pasaulio čempionas Michaelas Bispingas, dabar dirbantis komentatoriumi.

REKLAMA
REKLAMA

„Prieš pat raundo pabaigą skelbiančią sireną pamatėme vieną žiauriausių smūgių alkūne, kokius tik galima išvysti“, – sakė M. Bispingas.

REKLAMA

Nors britas ir pagyrė M. Bukauską už gerą pasirodymą, bet įvardijo vieną sritį, kurioje lietuviui dar reikia pasitempti.

„Bukauskas ėjo priekį, atliko gerus smūgius, kurie kėlė grėsmę varžovui, tačiau vėliau jis įsivėlė į klinčą su Paulu Craigu. Modestas Bukauskas pasirodė puikiai, bet jam vis tiek reikėtų pagerinti kojų darbą. Veltis į klinčą su Paulu Craigu neparanku – juk Craigas kaip tik to ir nori.

REKLAMA
REKLAMA

Paulas Craigas po to smūgio alkūne nereagavo į aplinką ir nebežinojo, kur randasi. Teisėjas priėmė tinkamą sprendimą, nutraukdamas kovą. Sveikinimai Modestui, jis laimėjo 4-ą kovą iš eilės ir 6-ą iš 7 pastarųjų“, – sakė M. Bispingas.

Buvęs čempionas taip pat pabrėžė, kad P. Craigas gali didžiuotis tuo, kokią karjerą turėjo UFC narve. P. Craigas yra vienintelis, kuriam MMA narve pavyko nugalėti Magomedą Ankalajevą – tą jis padarė paskutinę kovos sekundę.

M. Bispingas apie M. Bukausko kovą (nuo 8:10 min.):

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų