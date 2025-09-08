Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC čempionas atvirai apie Modesto Bukausko kovą: „Vos neištiko širdies smūgis“

2025-09-08 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 15:48

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

Modestas Bukauskas ir Tomas Aspinallas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

31-erių metų Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuvis Modestas Bukauskas (19-6 MMA, 7-4 UFC) šeštadienį UFC turnyre Paryžiuje (Prancūzija) susikovė su Škotijos kovotoju 37-erių metų Paulu Craigu (17-10-1 MMA, 9-10-1 UFC). Paskutinę pirmojo raundo sekundę lietuvis nokautavo škotą ir taip užbaigė jo karjerą.

REKLAMA
0

Šią kovą iš arti stebėjo UFC sunkiasvorių pasaulio čempionas britas Tomas Aspinallas. Jis treniruojasi su M. Bukausku ir emocingai palaikė savo bičiulį. Britas buvo sunerimęs, kai M. Bukauskas daug laiko praleido klinče su P. Craigu, nes nerimavo, kad škotas gali nusitempti lietuvį į parterį ir ten įrodyti savo pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne, nedaryk to. Nedaryk šito š***. Negerai. Modestas spaudžia varžovą prie tinklo, bet to Paulas ir nori“, – nerimavo T. Aspinallas.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi, škoto planas neišdegė, o T. Aspinallas galėjo lengviau atsikvėpti.

„Nuostabu. Jis sustabdė varžovą pačioje pirmojo raundo pabaigoje. Dėl Modesto aš vos nepatyriau širdies smūgio, bet pergalė mūsų. Mūsų. Pirmyn, Modestai!“, – džiūgavo UFC čempionas.

T. Aspinallo reakcija į M. Bukausko kovą (nuo 9 min.):

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų