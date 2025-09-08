UFC čempionas atvirai apie Modesto Bukausko kovą: „Vos neištiko širdies smūgis“

Šią kovą iš arti stebėjo UFC sunkiasvorių pasaulio čempionas britas Tomas Aspinallas. Jis treniruojasi su M. Bukausku ir emocingai palaikė savo bičiulį. Britas buvo sunerimęs, kai M. Bukauskas daug laiko praleido klinče su P. Craigu, nes nerimavo, kad škotas gali nusitempti lietuvį į parterį ir ten įrodyti savo pranašumą.
„Ne, nedaryk to. Nedaryk šito š***. Negerai. Modestas spaudžia varžovą prie tinklo, bet to Paulas ir nori“, – nerimavo T. Aspinallas.
Visgi, škoto planas neišdegė, o T. Aspinallas galėjo lengviau atsikvėpti.
„Nuostabu. Jis sustabdė varžovą pačioje pirmojo raundo pabaigoje. Dėl Modesto aš vos nepatyriau širdies smūgio, bet pergalė mūsų. Mūsų. Pirmyn, Modestai!“, – džiūgavo UFC čempionas.
T. Aspinallo reakcija į M. Bukausko kovą (nuo 9 min.):
