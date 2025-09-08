Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionate užtikrintai nugalėjo Turkiją

Pirmasis turas mūsiškėms nebuvo sėkmingas – vos per 3 kėlinukus 2:17 buvo pralaimėta austrėms. Pirmas kėlinukas dar buvo įtemptas (2:3), bet vėliau austrės pelnė 14 taškų be atsako. Lietuvėms po tašką pelnė Kira Baitiul ir Nomeda Neverauskaitė. Metikės pozicijoje po kėlinuką sužaidė Gerda Vikulovaitė ir K. Baitiul, o nepilną kėlinuką – Mija Einorytė.
Kur kas geriau lietuvės sužaidė antrajame ture, kai 7:0 nugalėjo Turkiją. Lietuvės pirmame kėlinuke išsiveržė į priekį (2:0), o dar 5 tšk. pelnė paskutiniame – 5-ame – kėlinuke. Po 2 tšk. surinko K. Baitiul ir N. Neverauskaitė, po 1 – M. Einorytė, Guoda Aleksandravičiūtė ir G. Vikulovaitė. Metikės pozicijoje be keitimų žaidė N. Neverauskaitė ir pasižymėjo 9 „strike outais“.
D grupėje Lietuva (1-1) užima 3-ią vietą tarp 4 rinktinių.
Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.
