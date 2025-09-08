Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionate užtikrintai nugalėjo Turkiją

2025-09-08 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 11:36

Čekijoje prasidėjo Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

WBSC nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Čekijoje prasidėjo Europos moterų softbolo čempionatas, kuriame dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

Pirmasis turas mūsiškėms nebuvo sėkmingas – vos per 3 kėlinukus 2:17 buvo pralaimėta austrėms. Pirmas kėlinukas dar buvo įtemptas (2:3), bet vėliau austrės pelnė 14 taškų be atsako. Lietuvėms po tašką pelnė Kira Baitiul ir Nomeda Neverauskaitė. Metikės pozicijoje po kėlinuką sužaidė Gerda Vikulovaitė ir K. Baitiul, o nepilną kėlinuką – Mija Einorytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kur kas geriau lietuvės sužaidė antrajame ture, kai 7:0 nugalėjo Turkiją. Lietuvės pirmame kėlinuke išsiveržė į priekį (2:0), o dar 5 tšk. pelnė paskutiniame – 5-ame – kėlinuke. Po 2 tšk. surinko K. Baitiul ir N. Neverauskaitė, po 1 – M. Einorytė, Guoda Aleksandravičiūtė ir G. Vikulovaitė. Metikės pozicijoje be keitimų žaidė N. Neverauskaitė ir pasižymėjo 9 „strike outais“.

D grupėje Lietuva (1-1) užima 3-ią vietą tarp 4 rinktinių.

Softbolas nuo 2028 m. vėl bus įtrauktas į olimpinių žaidynių programą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų