Vasaros biatlono čempionate dominavęs Vytautas Strolia: „Reikia rezervo žiemai“

Vyrų 10 km sprinto rungtyje dominavo Vytautas Strolia: anykštėnas net ir sukęs du baudos ratus (šaudymas 1+1) artimiausią varžovą pranoko daugiau nei minute. Sidabru pasidabino 1 min. 6,9 sek. atsilikęs Karolis Dombrovskis (1+1), bronza – 2 min. 0,6 sek. vėliau finišavęs Jokūbas Mačkinė (0+2).
„Nuotaika gera, esu patenkintas. Pagaliau rimtesnės varžybos toje disciplinoje, kuriai ir treniruojamės. Aišku, tobulėti visada yra kur, niekados nebus ribų. Šaudyme visokių klaidelių atsiranda, bet šiai dienai viskas atrodo neblogai. Dirbsime, stengsimės tobulėti, iki žiemos dar nemažai, bet tuo pačiu ne tiek ir daug laiko. Svarbiausi startai vasarį, nesinori, kad dabar viskas būtų labai gerai – reikia rezervo žiemai“, – komentavo V. Strolia.
Dukart pasaulio vasaros biatlono čempionato prizininkui startas Ignalinoje tapo pirmuoju su riedslidėmis šio vasaros sezono metu. Tarptautinė biatlono sąjunga (IBU) nuo šiol pasaulio čempionatus šiltuoju metų laiku rengia kas dvejus metus, tad vasaros planetos pirmenybės vyks tik kitąmet. Oficialiu IBU sezono atidarymu taps spalio 18-19 Miuncheno (Vokietija) olimpiniame parke vyksiantis „One Loop“ festivalis, kuriame su riedslidėmis turėtų varžytis pajėgiausi planetos biatlonininkai.
„Negaliu sakyti, kad buvau didelis pasaulio vasaros čempionato gerbėjas. Vis tiek ten važiuoti iš eigos nesinori, turi kažkiek bent minimaliai ruoštis. Jei tą darai, iškrenta bendras pasiruošimo žiemai planas. Tai, kad nereikia šokinėti ir dirbtinai kelti formą, gerai, dėl to nepergyvenu, – sakė V. Strolia. – „One Loop“ festivalyje būtų smagu sudalyvauti, bet su treneriu kalbėjome, kad nelabai įsiterpia į mūsų planus: varžybos vyks tuo laikotarpiu, kai vykstame ant pirmo sniego. Šiek tiek išmuštų skristi dėl dviejų dienų ten ir paskui vėl grįžti.“
Moterų 7,5 km sprinte nepralenkiama buvo ir Lietuvos čempione tapo Lidija Žurauskaitė (1+0). Sidabrą iškovojo 22,4 sek. nusileidusi Natalija Kočergina (0+2), o bronzą – 57,2 sek. lyderei pralaimėjusi Judita Traubaitė (1+1).
„Sunkiausia vasarą buvo psichologiškai. Olimpinis sezonas ir žinojau, kad reikia dirbti dar daugiau nei visada. Ačiū federacijai, kad padeda visaip kaip ruoštis ir turiu psichologą. Negaliu kažko komentuoti dėl savo pasirodymų Lietuvos čempionate. Čia vasara, čia riedslidės, asmeniškai riedslidžių ir viso šito asfalto nemėgstu. Dabar šiek tiek pailsėsime, o rugsėjį lauks stipraus pasiruošimo etapas“, – sklandžia lietuvių kalba pasakojo iš Rusijos kilusi L. Žurauskaitė.
Prieš Lietuvos čempionatą tiek vyrų, tiek moterų rinktinės dalyvavo mokomojoje treniruočių stovykloje Antholce (Italija) – būtent šioje trasoje kitąmet vyks Milano-Kortinos olimpinių žaidynių biatlono varžybos.
„Šiemet turime šiek tiek daugiau stovyklų kalnuose ir, sakyčiau, ten sunkiausia ne tiek fiziškai, bet kvėpuoti ir šaudyti. Šaudykloje negali įprastai kvėpuoti, negali kontroliuoti šaudymo. Labai gerai, kad turėjome šią stovyklą Antholce ir daug dėmesio skyrėme šaudymui – progresas yra“, – teigė L. Žurauskaitė.
Pirmą kartą Lietuvoje buvo surengtos vienetų mišrios estafetės varžybos. Istorinius čempionų titulus iškovojo „Sporto pramogų“ duetas, kurį sudarė J. Traubaitė ir Nikita Čigak. Sidabro medalius iškovojo 18,7 sek. nugalėtojams pralaimėjusi Nemenčinės ekipa (Viktorija Augulytė bei K. Dombrovskis), tuo tarpu bronza pasidabino pastariesiems finišo tiesiojoje vos 0,03 sek. nusileidusi Visagino komanda (N. Kočergina ir Maksimas Fominas). Visos trys prizininkų ekipos lenktynėse suko po vieną baudos ratą.
Vienetų mišri estafetė yra naujausia biatlono rungtis, į pasaulio biatlono čempionato programą įtraukta tik 2019 metais.
