TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Įspūdingas tinklininkų savaitgalis: Lietuvos vyrai triumfavo Varšuvoje, moterys pelnė sidabrą Budapešte

2025-09-08 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 12:40

Savaitgalį finišavusiuose „Beach Pro Tour Futures“ serijos paplūdimio tinklinio turnyruose Varšuvoje (Lenkija) ir Budapešte (Vengrija) spindėjo Lietuvos sportininkai.

Įspūdingas tinklininkų savaitgalis Varšuvoje ir Budapešte | CEV nuotr.

Savaitgalį finišavusiuose „Beach Pro Tour Futures" serijos paplūdimio tinklinio turnyruose Varšuvoje (Lenkija) ir Budapešte (Vengrija) spindėjo Lietuvos sportininkai.

0

Lenkijos sostinėje surengtame turnyre triumfavo Lietuvos čempionai Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Tai pirmas šio dueto laimėtas „Futures“ turnyras.

Varžybos šiam Lietuvos duetui prasidėjo nelengvai – D grupės pusfinalyje jis 0-2 (18:21, 15:21) pralaimėjo estams Martui Tiisaarui ir Dimitrijui Korotkovui, o akistatoje dėl paskutinės vietos atkrintamosiose varžybose lietuviai po labai atkaklios kovos 2-1 (28:26, 12:21, 15:10) palaužė brazilus Johanną Dohnmanną ir Henrique Camboimą.

Patekę į atkrintamąsias varžybas, A. Rumševičius ir K. Palubinskas netrukus išgyveno du dramatiškus mūšius su Lenkijos duetais.

Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate mūsiškiai 2-1 (22:24, 18:21, 15:10) įveikė Jedrzejų Brozyniaką ir Piotrą Janiaką, o ketvirtfinalyje 2-1 (21:18, 18:21, 20:18) nugalėjo turnyro favoritus Piotrą Kantorą ir Filipą Lejawą.

Pusfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkai 2-0 (22:20, 24:22) pranoko čekus Krystofą Janą Olivą ir Vaclavą Kurką, o finale mūsiškiams žaisti taip ir neteko. Lietuvių varžovai ukrainiečiai Antonas Moiseievas ir Vitalijus Savvinas prieš finalinę dvikovą paskelbė, kad dėl traumos atsisako žaisti, todėl A. Rumševičiui ir K. Palubinskui buvo įskaityta techninė pergalė 2-0.

Už pergalę turnyre lietuviams atiteko 400 pasaulio reitingo taškų.

Tuo tarpu Budapešte (Vengrija) surengtame BPT „Futures“ turnyre sidabro medalius iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Tai – jau ketvirtas šios poros podiumas „Futures“ turnyruose šiais metais.

B grupėje jos nugalėjo poras iš Vengrijos bei Filipinų ir, užėmusios pirmą vietą, iškart pateko į ketvirtfinalį.

Ketvirtfinalyje I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė 2-0 (21:16, 21:10) nugalėjo vengres Eszter Vasvari ir Zsofi Vasvari.

Pusfinalyje lietuvės per 31 min. 2-0 (21:19, 21:16) pranoko ispanes Aną Vergara ir Nazaret Florian, o lemiamoje kovoje dėl aukso 0-2 (14:21, 17:21) nusileido čekėms Veronikai Kleiblovai ir Andrea Lorenzovai.

Už antrąją vietą Lietuvos sportininkėms atiteko 360 pasaulio reitingo taškų.

Kita Lietuvos pora Urtė Andriukaitytė ir Rugilė Grudzinskaitė C grupėje užėmė trečiąją vietą, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 0-2 (16:21, 19:21) pralaimėjo vengrėms E. Vasvari ir Zs. Vasvari. Lietuvėms atiteko 9 vieta.

