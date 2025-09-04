Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė debiutavo „Elite 16“ paplūdimio tinklinio turnyre Hamburge

2025-09-04 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 19:15

Hamburge (Vokietija) vyko „Elite 16“ kategorijos paplūdimio tinklinio turnyras.

CEV nuotr. | Organizatorių nuotr.

Hamburge (Vokietija) vyko „Elite 16“ kategorijos paplūdimio tinklinio turnyras.

0

Pirmą kartą tokio lygio turnyre pasirodė Ievos Dumbauskaitės ir Gerdos Grudzinskaitės duetas. Deja, kvalifikacijos starte Lietuvos vicečempionės 0-2 (13:21, 21:23) turėjo pripažinti prancūzių – Lezanos Placette ir Alexios Richard – pranašumą.

Lietuvės galutinėje įskaitoje pasidalino 25-ą vietą ir pelnė 300 pasaulio reitingo taškų. Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 300 tūkst. JAV dolerių.

Šią savaitę I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė startuoja „Futures“ kategorijos turnyre Budapešte (Vengrija), kuriame pagal reitingą pateko tiesiai į pagrindinį etapą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

