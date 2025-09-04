Dumbauskaitė ir Grudzinskaitė debiutavo „Elite 16“ paplūdimio tinklinio turnyre Hamburge

Pirmą kartą tokio lygio turnyre pasirodė Ievos Dumbauskaitės ir Gerdos Grudzinskaitės duetas. Deja, kvalifikacijos starte Lietuvos vicečempionės 0-2 (13:21, 21:23) turėjo pripažinti prancūzių – Lezanos Placette ir Alexios Richard – pranašumą.
Lietuvės galutinėje įskaitoje pasidalino 25-ą vietą ir pelnė 300 pasaulio reitingo taškų. Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 300 tūkst. JAV dolerių.
Šią savaitę I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė startuoja „Futures“ kategorijos turnyre Budapešte (Vengrija), kuriame pagal reitingą pateko tiesiai į pagrindinį etapą.
