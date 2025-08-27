Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate – Lietuvos vaikinų 13-a vieta

2025-08-27 11:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 11:07

Savaitgalį Madride (Ispanija) finišavo Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionatas, kuriame varžėsi dvi Lietuvos komandos.

Turnyro akimirka | Organizatorių nuotr.

0

Vaikinų turnyre lietuviai Dovydas Sinkevičius ir Raigardas Mačionis užėmė 13-ą vietą. Lietuviai sugebėjo laimėti grupę, įveikę Izraelio, Škotijos ir Ispanijos duetus. Tai leido iškart prasibrauti į aštuntfinalį.

Deja, bet kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje lietuviai po atkaklios kovos 1-2 (21:15, 18:21, 9:15) pralaimėjo Nyderlandų atstovams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovoje dėl galutinių pozicijų lietuviams teko pripažinti austrų pranašumą.

Merginų turnyre lietuvės Barbora Rakauskaitė ir Mėja Gurčiūtė užėmė 21-ąją vietą.

Lietuvės savo grupėje užėmė trečiąją vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Jų pirmajame rate mūsiškės 0-2 (13:21, 16:21) pralaimėjo ukrainietėms.

Kovoje dėl žemesnių pozicijų lietuvės 0-2 (16:21, 16:21) nusileido slovėnėms.

Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate dalyvavo po 32 vaikinų ir merginų komandas.

